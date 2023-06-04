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Haberler Galeri Nezaket onun ikinci adıydı! Mehmet Barlas: "Her devrin darbe yiyen adamı oldum" demişti...
Giriş Tarihi: 04.06.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 06:39

Nezaket onun ikinci adıydı! Mehmet Barlas: "Her devrin darbe yiyen adamı oldum" demişti...

Kuvayı Milliye'ci bir dedenin torunuydu. CHP'de bakanlık yapan siyasetçi ve hukukçu Cemil Sait Barlas'ın oğlu olarak Ankara'da geçmişti çocukluğu... İlk yazısını İsmet İnönü okumuş ve "Sen yazar olacaksın" demiş. Gün gelmiş babası hapse girmiş her hafta Yozgat'a onu ziyarete gitmiş. 18'inde gazete patronu olmuş. Hukuk fakültesinde okurken sokağa çıkıp eylemlere katılmış. Babası işçi olarak İngiltere'ye sürmüş onu onu, aklı başına gelsin diye! Zaman zaman ara verse de hep gazetecilikten kopmamış. Bol bol insan biriktirmiş. Hakiki dostlar, hakiki arkadaşlar...

GÖKSAN GÖKTAŞ
Nezaket onun ikinci adıydı! Mehmet Barlas: Her devrin darbe yiyen adamı oldum demişti...

Bazı insanlar vardır; değil onlarla tanışmak, yan yana aynı havayı solumak aynı yüzyılda yaşamak, aynı dönemi paylaşmak bile talihin size geçtiği bir iltimastır. Türkiye'nin en kıdemli gazetecilerinden, en önemli kalemlerinden Mehmet Barlas da benim için öyle biri, öyle bir isimdi.

Nezaket onun ikinci adıydı! Mehmet Barlas: Her devrin darbe yiyen adamı oldum demişti...

Bu insanlar kah cumhurbaşkanı başbakan olmuş, Özal ve Erdoğan gibi. Kah yazar, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Çetin Altan gibi. Ya da Zeki Müren, Münir Nurettin Selçuk gibi müzisyen...

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Nezaket onun ikinci adıydı! Mehmet Barlas: Her devrin darbe yiyen adamı oldum demişti...

Yakın tarihimizde asla yan yana gelmez denilen insanların ortak bir özelliği varsa, o da Mehmet Barlas'ın dostu olmaları galiba.

Nezaket onun ikinci adıydı! Mehmet Barlas: Her devrin darbe yiyen adamı oldum demişti...

Yollarımız yedi sene kadar önce sıcacık bir yaz gününde Bodrum'da kesişti. Sabah Gazetesi Hafta Sonu Ekleri için bir "Kıdemli Bodrumlular" röportajı yapmaya karar verdik.

Nezaket onun ikinci adıydı! Mehmet Barlas: Her devrin darbe yiyen adamı oldum demişti...

Barlas da yıllardan beri yazlarını Bodrum'da geçiren, İstanbul'dan sonra Bodrum'u ikinci memleketi belleyen biriydi.

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