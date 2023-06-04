Nezaket onun ikinci adıydı! Mehmet Barlas: "Her devrin darbe yiyen adamı oldum" demişti...

Bazı insanlar vardır; değil onlarla tanışmak, yan yana aynı havayı solumak aynı yüzyılda yaşamak, aynı dönemi paylaşmak bile talihin size geçtiği bir iltimastır. Türkiye'nin en kıdemli gazetecilerinden, en önemli kalemlerinden Mehmet Barlas da benim için öyle biri, öyle bir isimdi.