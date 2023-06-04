Giriş Tarihi: 04.06.2023 06:32
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
06:39
Nezaket onun ikinci adıydı! Mehmet Barlas: "Her devrin darbe yiyen adamı oldum" demişti...
Kuvayı Milliye'ci bir dedenin torunuydu. CHP'de bakanlık yapan siyasetçi ve hukukçu Cemil Sait Barlas'ın oğlu olarak Ankara'da geçmişti çocukluğu... İlk yazısını İsmet İnönü okumuş ve "Sen yazar olacaksın" demiş. Gün gelmiş babası hapse girmiş her hafta Yozgat'a onu ziyarete gitmiş. 18'inde gazete patronu olmuş. Hukuk fakültesinde okurken sokağa çıkıp eylemlere katılmış. Babası işçi olarak İngiltere'ye sürmüş onu onu, aklı başına gelsin diye! Zaman zaman ara verse de hep gazetecilikten kopmamış. Bol bol insan biriktirmiş. Hakiki dostlar, hakiki arkadaşlar...