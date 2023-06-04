Başkan Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı | Video
Türk gazeteciliğinin usta ismi SABAH başyazarı Mehmet Barlas bugün son yolculuğuna uğurlandı. Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ndeki cenaze namazına katılan Başkan Erdoğan, Mehmet Barlas'ın tabutuna omuz verdi. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra cenaza törenine Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak ve sanat, siyaset ve basın camiasından çok sayıda isim katıldı.
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