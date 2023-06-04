Dostları ve çalışma arkadaşları Mehmet Barlas'ı anlattı | Video
Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Sabah Gazetesi yazarları Yüksel Aytuğ, Melih Altınok, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, hayatını kaybeden SABAH Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ı anlattı.
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