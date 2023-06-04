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SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Mehmet Barlas'ı anlattı | Video

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Mehmet Barlas'ı anlattı | Video

04.06.2023 | 13:42

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ı anlattı

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