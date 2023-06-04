Video Yaşam Bülent Erandaç, Mehmet Barlas'ı anlattı | Video
Bülent Erandaç, Mehmet Barlas'ı anlattı | Video

Bülent Erandaç, Mehmet Barlas'ı anlattı | Video

04.06.2023 | 13:46

Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, hayatını kaybeden SABAH Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ı anlattı.

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