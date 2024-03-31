Osmaniye seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KİMLER OY KULLANAMAZ?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre seçim tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Ancak bazı durumlarda vatandaşlar oy kullanamaz. İşte, o durumlar:

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).