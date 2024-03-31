Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Osmaniye seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:58

Osmaniye seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

81 il belediye seçimleri için 31 Mart günü sandık başına gidiyor. Seçim akşamı YSK tarafından yasağın kaldırılmasıyla birlikte oylar ekrana düşmeye başlayacak. Osmaniye seçim sonuçları da bu noktada takip edilecek. Oy oranları canlı olarak sabah.com.tr üzerinden izlenecek. Sayımın bitmesiyle birlikte Osmaniye seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulacak. İşte, anbean takip edebileceğiniz son dakika Osmaniye yerel seçim sonuçları 2024 sayfası…

Osmaniye seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Cumhur İttifakı kapsamında MHP, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerin karşı karşıya geleceği ilde adayların oy oranları radara girmiş durumda. Osmaniye seçim sonuçları 2024 yerel seçimle birlikte araştırılanlar arasında olacak. Konuyla ilgili gözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kanalında. İşte, Osmaniye yerel seçim sonuçları ekranı…

OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile muhtarlarını seçecek. Yüzdeleri canlı ve anlık olarak takip etmek için Osmaniye Yerel Seçim Sonuçları ekranını haberin detayından inceleyebilirsiniz.

Osmaniye seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

MHP: İbrahim Çenet

CHP: Serkan Karayiğit

İYİ Parti: Alpaslan Koca

DEM Parti: Ziver Gümüş

Zafer Partisi: Ahmet Atakan Ertuğ

Osmaniye Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Osmaniye seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Osmaniye'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Atalan Seçim Sonuçları

Bahçe Seçim Sonuçları

Düziçi Seçim Sonuçları

Hasanbeyli Seçim Sonuçları

Kadirli Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Sumbas Seçim Sonuçları

Toprakkale Seçim Sonuçları

Böcekli Seçim Sonuçları

Cevdetiye Seçim Sonuçları

Ellek Seçim Sonuçları

Mehmetli Seçim Sonuçları

Türkmen Seçim Sonuçları

Yarbaşı Seçim Sonuçları

Osmaniye seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

(Cumhur İttifakı) MHP İbrahim Çenet, CHP Serkan Karayiğit, İYİ Parti Alpaslan Koca, Zafer Partisi Ahmet Atakan Ertuğ ve DEM Parti ise Ziver Gümüş ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Osmaniye seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KİMLER OY KULLANAMAZ?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre seçim tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Ancak bazı durumlarda vatandaşlar oy kullanamaz. İşte, o durumlar:

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

SON DAKİKA