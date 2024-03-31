Osmaniye seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
14:58
81 il belediye seçimleri için 31 Mart günü sandık başına gidiyor. Seçim akşamı YSK tarafından yasağın kaldırılmasıyla birlikte oylar ekrana düşmeye başlayacak. Osmaniye seçim sonuçları da bu noktada takip edilecek. Oy oranları canlı olarak sabah.com.tr üzerinden izlenecek. Sayımın bitmesiyle birlikte Osmaniye seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulacak. İşte, anbean takip edebileceğiniz son dakika Osmaniye yerel seçim sonuçları 2024 sayfası…