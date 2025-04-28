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Haberler Galeri SON DAKİKA... Özgür Çelik’in jammer savunması alay konusu oldu: Dünyada jammer ile gezen başka belediye başkanı var mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:19

SON DAKİKA... Özgür Çelik’in jammer savunması alay konusu oldu: Dünyada jammer ile gezen başka belediye başkanı var mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmada her gün çarpıcı bir detay ortaya çıktı. SABAH, İmamoğlu'nun yolsuzluk görüşmelerinin kayda alınmaması için jammer kullandığı bilgisine ulaştı. Öte yandan İmamoğlu'nun, otelde kameraları karartıp sır toplantılar yaptığı ve görüşmelerden iki büyük valizle ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise jammer'ların terör ve güvenlik endişesi ile kullanıldığını açıkladı. Vatandaş, CHP'nin bu skandal açıklaması karşısına şu soruları sıraladı…

SABAH
SON DAKİKA... Özgür Çelik’in jammer savunması alay konusu oldu: Dünyada jammer ile gezen başka belediye başkanı var mı?

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki kameraları karartıp yaptığı toplantıdan iki sır valizle çıkmasına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yaptığı savunma alay konusu oldu.

SON DAKİKA... Özgür Çelik’in jammer savunması alay konusu oldu: Dünyada jammer ile gezen başka belediye başkanı var mı?

Özgür Çelik'in İmamoğlu'nun terör ve güvenlik endişesi nedeniyle güvenlik kameralarının kapatıldığını ve valizlerde jammer taşındığı açıklamasına binlerce tepki mesajı geldi.

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SON DAKİKA... Özgür Çelik’in jammer savunması alay konusu oldu: Dünyada jammer ile gezen başka belediye başkanı var mı?

Çelik'in skandal açıklaması üzerine şu yorumlar yapıldı: "Güvenlik sorunu varsa neden kameraları bantlıyorsunuz?", "Valizlerde jammer varsa İmamoğlu'nun yanındaki kişiler nasıl telefonla konuşuyor?", "İmamoğlu jammerlarla iletişimi kesip kameraları bantlayarak neyi gizliyor?", "Gizli para kasaları ve kriminal iş adamlarıyla ne toplantısı yapıyor?", "Güvelik endişesi taşıyan biri güvenlik kameralarını kapatır mı?", "Madem korkunuz terördendi neden kameraları bantladınız?", "Bombadan korkan jammer değil bomba arama köpeği kullanır.", "Terörden değil yakalanmaktan korktunuz."

İmamoğlu'ndan 'para kasaları' ile gizli toplantı! Toplantı öncesi korumalar kameraları kapattı: O görüntüler ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA... Özgür Çelik’in jammer savunması alay konusu oldu: Dünyada jammer ile gezen başka belediye başkanı var mı?

SKANDALI İTİRAF ETTİ

SABAH 19 Nisan'da yayınladığı "rüşvet trafiğine jammer kalkanı" başlıklı haberiyle suç örgütü lideri olduğu öne sürülen İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun örgüt üyeleri ve gizli kasalarla yaptığı yolsuzluk temalı görüşmelerin teknik takibe takılmasını önlemek için İBB kasasından 84 adet sinyal kesici jammer satın alındığını duyurmuştu.

SON DAKİKA... Özgür Çelik’in jammer savunması alay konusu oldu: Dünyada jammer ile gezen başka belediye başkanı var mı?

Haberde jammerların İBB Başkanlık makamı, konutu, İPA, Medya AŞ ve Kültür AŞ idari binaları ile İmamoğlu'nun örgüt üyeleri ve gizli kasalarla bir araya geldiği mekânlarda kullanıldığı belirtilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş'taki bir otelde yapılan söz konusu toplantılardan birine ait görüntülerin yayınlanmasının ardından yaptığı savunma ile adeta skandalı itiraf etti.