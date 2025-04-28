SON DAKİKA... Özgür Çelik’in jammer savunması alay konusu oldu: Dünyada jammer ile gezen başka belediye başkanı var mı?

Çelik'in skandal açıklaması üzerine şu yorumlar yapıldı: "Güvenlik sorunu varsa neden kameraları bantlıyorsunuz?", "Valizlerde jammer varsa İmamoğlu'nun yanındaki kişiler nasıl telefonla konuşuyor?", "İmamoğlu jammerlarla iletişimi kesip kameraları bantlayarak neyi gizliyor?", "Gizli para kasaları ve kriminal iş adamlarıyla ne toplantısı yapıyor?", "Güvelik endişesi taşıyan biri güvenlik kameralarını kapatır mı?", "Madem korkunuz terördendi neden kameraları bantladınız?", "Bombadan korkan jammer değil bomba arama köpeği kullanır.", "Terörden değil yakalanmaktan korktunuz."

İmamoğlu'ndan 'para kasaları' ile gizli toplantı! Toplantı öncesi korumalar kameraları kapattı: O görüntüler ortaya çıktı | Video