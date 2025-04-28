Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
09:19
SON DAKİKA... Özgür Çelik’in jammer savunması alay konusu oldu: Dünyada jammer ile gezen başka belediye başkanı var mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmada her gün çarpıcı bir detay ortaya çıktı. SABAH, İmamoğlu'nun yolsuzluk görüşmelerinin kayda alınmaması için jammer kullandığı bilgisine ulaştı. Öte yandan İmamoğlu'nun, otelde kameraları karartıp sır toplantılar yaptığı ve görüşmelerden iki büyük valizle ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise jammer'ların terör ve güvenlik endişesi ile kullanıldığını açıkladı. Vatandaş, CHP'nin bu skandal açıklaması karşısına şu soruları sıraladı…