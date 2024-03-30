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Haberler Galeri Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2024! YSK Akçaabat yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:38

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2024! YSK Akçaabat yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları canlı olarak sabah.com.tr'den takip edilecek. Adayların ve siyasi partilerin aldıkları oy oranları ilçe sakinlerinin gündeminde olacak. YSK tarafından paylaşılan bilgiler 86 mahallesi bulunan ilçede yakın mercek altına alınacak. Akçaabat'ta seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı açılan sandık sayısı tamamlandıkça ortaya çıkacak. İşte, güncel verileri takip edebileceğiniz Akçaabat yerel seçim sonuçları 2024…

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2024! YSK Akçaabat yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Trabzon'da ilçe ilçe araştırmalar 31 Mart günü radara girecek. İlçeler özelinde sorgulamalar da YSK verileriyle takip edilecek. Adayların aldıkları oyların yanı sıra belediye meclis üyeleri için de partilerin oy oranı gündemde olacak. Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2024 diğer il ve ilçelerde olduğu gibi anlık olarak ekrana düşecek. Verileri, Akçaabat yerel seçim sonuçları ekranından görüntüleyebilirsiniz:

TRABZON AKÇAABAT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Trabzon Akçaabat seçim sonuçları takip ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların ve siyasi partilerin oy oranlarına ulaşabilir, yüzdeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2024! YSK Akçaabat yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

TRABZON AKÇAABAT SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Osman Nuri Ekim

CHP: Osman Kalyoncu

İYİ Parti: Erol Gedikli

DEM Parti: Hasan Gezici

Yeniden Refah Partisi: Resul Altın

Trabzon Akçaabat Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2024! YSK Akçaabat yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

TRABZON İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Trabzon'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçaabat Seçim Sonuçları

Araklı Seçim Sonuçları

Arsin Seçim Sonuçları

Beşikdüzü Seçim Sonuçları

Çarşıbaşı Seçim Sonuçları

Çaykara Seçim Sonuçları

Dernekpazarı Seçim Sonuçları

Düzköy Seçim Sonuçları

Hayrat Seçim Sonuçları

Köprübaşı Seçim Sonuçları

Maçka Seçim Sonuçları

Of Seçim Sonuçları

Ortahisar Seçim Sonuçları

Sürmene Seçim Sonuçları

Şalpazarı Seçim Sonuçları

Tonya Seçim Sonuçları

Vakfıkebir Seçim Sonuçları

Yomra Seçim Sonuçları

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2024! YSK Akçaabat yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

TRABZON AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Trabzon Akçaabat'ta AK Parti Osman Nurti Ekim, CHP Osman Kalyoncu, İYİ Parti Erol Gedikli, Yeniden Refah Partisi Resul Altın, DEM Parti Hasan Gezici ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2024! YSK Akçaabat yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

AKÇAABAT MAHALLELERİ

Akçaabat'ta 73 mahalle vardır:

Acısu

Adacık

Ağaçlı

Akçakale

Akçaköy

Akdamar

Akören

Akpınar

Alsancak

Ambarcık

Arpacılı

Aydınköy

Benlitaş Baltacı

Bozdoğan

Cevizli

Cevizlik

Çamlıca

Çamlıdere

Çınarlık

Çiçeklidüz

Çilekli

Çolaklı

Çukurca

Darıca

Demirci

Demirkapı

Demirtaş

Derecik

Doğanköy

Dörtyol

Dürbinar

Erikli

Esentepe

Eskiköy

Fındıklı

Fıstıklı

Gümüşlü

Helvacı

Işıklar

Kaleönü

Karaçayır

Karaman

Karpınar

Kavaklı

Kayalar

Kemaliye

Kirazlık

Koçlu

Kuruçam

Maden

Mersin

Meşeli

Meydankaya

Nefsipulathane

Oğulkaya Yolbaşı

Orta

Ortaalan

Ortaköy

Osmanbaba

Özakdamar

Özdemirci

Salacık

Sarıca

Sarıtaş

Sertkaya

Söğütlü

Şinik

Tatlısu

Tütüncüler

Uçarsu

Uğurlu

Yaylacık

Yeni

Yeniköy

Yeşiltepe

Yeşilyurt

Yıldızlı

Zaferli

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