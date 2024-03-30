Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
11:16
Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2024! YSK Ortahisar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Trabzon Ortahisar seçim sonuçları canlı olarak sabah.com.tr'den takip edilecek. Adayların ve siyasi partilerin aldıkları oy oranları ilçe sakinlerinin gündeminde olacak. YSK tarafından paylaşılan bilgiler 86 mahallesi bulunan ilçede yakın mercek altına alınacak. Ortahisar'da seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı açılan sandık sayısı tamamlandıkça ortaya çıkacak. İşte, güncel verileri takip edebileceğiniz Ortahisar yerel seçim sonuçları 2024 ekranı…