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Haberler Galeri Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2024! YSK Ortahisar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:16

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2024! YSK Ortahisar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları canlı olarak sabah.com.tr'den takip edilecek. Adayların ve siyasi partilerin aldıkları oy oranları ilçe sakinlerinin gündeminde olacak. YSK tarafından paylaşılan bilgiler 86 mahallesi bulunan ilçede yakın mercek altına alınacak. Ortahisar'da seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı açılan sandık sayısı tamamlandıkça ortaya çıkacak. İşte, güncel verileri takip edebileceğiniz Ortahisar yerel seçim sonuçları 2024 ekranı…

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2024! YSK Ortahisar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Trabzon'da ilçe ilçe araştırmalar 31 Mart günü radara girecek. İlçeler özelinde sorgulamalar da YSK verileriyle takip edilecek. Adayların aldıkları oyların yanı sıra belediye meclis üyeleri için de partilerin oy oranı gündemde olacak. Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2024 diğer il ve ilçelerde olduğu gibi anlık olarak ekrana düşecek. Verileri, Ortahisar yerel seçim sonuçları ekranından görüntüleyebilirsiniz:

TRABZON ORTAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

YSK verileriyle ortaya çıkacak Trabzon Ortahisar seçim sonuçları takip ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların ve siyasi partilerin oy oranlarına ulaşabilir, canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2024! YSK Ortahisar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

TRABZON ORTAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ergin Aydın

CHP: Ahmet Kaya

İYİ Parti: Veysel Kurtoğlu

Yeniden Refah Partisi: Halil İbrahim Kılıçaslan

Zafer Partisi: Sinem Demirgöz

Trabzon Ortahisar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2024! YSK Ortahisar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

TRABZON İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Trabzon'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçaabat Seçim Sonuçları

Araklı Seçim Sonuçları

Arsin Seçim Sonuçları

Beşikdüzü Seçim Sonuçları

Çarşıbaşı Seçim Sonuçları

Çaykara Seçim Sonuçları

Dernekpazarı Seçim Sonuçları

Düzköy Seçim Sonuçları

Hayrat Seçim Sonuçları

Köprübaşı Seçim Sonuçları

Maçka Seçim Sonuçları

Of Seçim Sonuçları

Ortahisar Seçim Sonuçları

Sürmene Seçim Sonuçları

Şalpazarı Seçim Sonuçları

Tonya Seçim Sonuçları

Vakfıkebir Seçim Sonuçları

Yomra Seçim Sonuçları

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2024! YSK Ortahisar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Trabzon Ortahisar'da AK Parti Ergin Aydın, CHP Ahmet Kaya, İYİ Parti Veysel Kurtoğlu, Yeniden Refah Partisi Halil İbrahim Kılıçaslan, Zafer Partisi Sinem Demirgöz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2024! YSK Ortahisar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

ORTAHİSAR MAHALLELERİ

Ortahisar'da 86 mahalle vardır:

1 Nolu Beşirli

1 Nolu Bostancı

1 Nolu Erdoğdu

2 Nolu Beşirli

2 Nolu Bostancı

2 Nolu Erdoğdu

3 Nolu Erdoğdu

Ağıllı

Akkaya

Akoluk

Aktoprak

Akyazı

Aydınlıkevler

Ayvalı

Bahçecik

Bengisu

Beştaş

Boztepe

Bulak

Cumhuriyet

Çağlayan

Çamoba

Çarşı

Çilekli

Çimenli

Çömlekçi

Çukurçayır

Değirmendere

Doğançay

Dolaylı

Düzyurt

Esentepe

Esenyurt

Fatih

Fatih Sultan

Gazipaşa

Geçit

Gölçayır

Gözalan

Gülbaharhatun

Gündoğdu

Gürbulak

Hızırbey

İncesu

İnönü

İskenderpaşa

Kalkınma

Kamışlı

Kanuni

Karakaya

Karlık

Karşıyaka

Kavala

Kaymaklı

Kemerkaya

Kireçhane

Konaklar

Kozluca

Kurtuluş

Kutlugün

Okçular

Ortahisar

Özbirlik

Pazarkapı

Pelitli

Pınaraltı

Sanayi

Sayvan

Sevimli

Soğuksu

Subaşı

Toklu

Tosköy

Uğurlu

Üniversite

Yalı

Yalıncak

Yenicuma

Yeniköy

Yenimahalle

Yeşilbük

Yeşilhisar

Yeşilköy

Yeşilova

Yeşiltepe

Yeşilvadi

Yeşilyurt

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