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12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
13:18
12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!
Suudi Arabistanlı Khalid bin Mohsen Shaari'nin zayıflama hikayesi milyonları hayrete düşürdü. Khalid, henüz 22 yaşında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Kiloları nedeniyle yaklaşık 2,5 yıldır evinden çıkamayan adam, evinden uçakla Riyad'daki hastaneye götürülmek zorunda kaldı. Bazı teknik zorluklar nedeniyle, özel yapım bir vinç yardımıyla onu güvenli bir şekilde dışarıya taşıyabilmek için evinin bir kısmı yıkılmak zorunda kaldı. Khalid'in son hali görenleri hayretlere soktu.