12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor… Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid bin Mohsen Shaari, dünyanın yaşayan en ağır insanı ilan edilmişti. Ağustos ayında Kral Abdullah, o zamanlar 610 kilo olan Halid bin Mohsen Şaari'nin başkent Riyad'da tedavi altına alınmasını emretti. Ergenlik çağının sonlarında olduğu tahmin edilen Shaari, kendi başına hareket edemiyordu. G Khalid tedavi edilmesi için bir vinç ile evden çıkarıldı. Genç adamın hayatı o günden sonra değişti. Khalid bin Mohsen Shaari, yıllar için 542 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.