Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet 12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 13:18

12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!

Suudi Arabistanlı Khalid bin Mohsen Shaari'nin zayıflama hikayesi milyonları hayrete düşürdü. Khalid, henüz 22 yaşında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Kiloları nedeniyle yaklaşık 2,5 yıldır evinden çıkamayan adam, evinden uçakla Riyad'daki hastaneye götürülmek zorunda kaldı. Bazı teknik zorluklar nedeniyle, özel yapım bir vinç yardımıyla onu güvenli bir şekilde dışarıya taşıyabilmek için evinin bir kısmı yıkılmak zorunda kaldı. Khalid'in son hali görenleri hayretlere soktu.

12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor… Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid bin Mohsen Shaari, dünyanın yaşayan en ağır insanı ilan edilmişti. Ağustos ayında Kral Abdullah, o zamanlar 610 kilo olan Halid bin Mohsen Şaari'nin başkent Riyad'da tedavi altına alınmasını emretti. Ergenlik çağının sonlarında olduğu tahmin edilen Shaari, kendi başına hareket edemiyordu. G Khalid tedavi edilmesi için bir vinç ile evden çıkarıldı. Genç adamın hayatı o günden sonra değişti. Khalid bin Mohsen Shaari, yıllar için 542 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.

12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!

Khalid bin Mohsen Shari, 28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da doğdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!

Ağustos 2013'te Khalid, dünyanın en ağır ikinci ve yaşayan en ağır insanı ilan edildi.

12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!

22 yaşındaki bu adam 2013 yılında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Dünyanın en ağır ikinci adamı olarak biliniyordu.

12 yaşındayken 121 kiloya ulaştı! Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda...Tam 636 kilo!

Yürümeyi bırak yatakta bile dönemeyen genç adamı, 2013 yılında zamanın Suudi Kralı Abdullah, ameliyat olması için Riyad'a getirtti.

SON DAKİKA