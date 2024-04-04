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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 14 TEMMUZ 2024: 4-4 ,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi içeriği Meclis'te mi?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
11:59
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 14 TEMMUZ 2024: 4-4 ,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi içeriği Meclis'te mi?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi'nin Meclis sürecinin başladığı açıklandı. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik,genel af, 4-4 ceza indirimi ve birçok kanunda değişiklik vatandaşlar tarafından beklenmeye başladı.. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar