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Haberler Yaşam 9. Yargı Paketi TBMM son durum 2024: Maddeleri görüşülüyor! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 09:25

9. Yargı Paketi TBMM son durum 2024: Maddeleri görüşülüyor! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. Yargı Paketi TBMM gündeminde takip edilmeye devam ediyor. Ceza indirimi, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik gibi pek çok konu başlığı ile gündeme gelen yargı paketinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı üzere cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedeflenecek. Vatandaşlar vergi affı, ehliyet affı, genel af gibi konu başlıklarını da araştırırken çalışmada hangi maddelerin yer alacağı şekillenmiş durumda. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, içeriğinde neler var? İşte, son durum...

9. Yargı Paketi TBMM son durum 2024: Maddeleri görüşülüyor! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilirken TBMM gündemi de oldukça yoğun. En düşük emekli maaşının belirlenmesi ardından yoğun bir tempoya giren Meclis yargı paketini de görüşmeye devam ediyor. 39 madde üzerine yapılan detaylı görüşmeler gündemde. Yargı Paketi maddeleri arasında casusluk üzerine, öğretmenlerin haklarını korumaya yönelik çalışmalar bulunuyor. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak 2024?

9. Yargı Paketi TBMM son durum 2024: Maddeleri görüşülüyor! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: MECLİS ADIMINDA!

9. Yargı Paketi TBMM gündeminde görüşülmeye devam ediyor. Yargıdaki pek çok düzenleme özelinde yoğun bir çalışmanın yapıldığı yeni pakete dair güncel bilgiler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan alınıyor:

"20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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9. Yargı Paketi TBMM son durum 2024: Maddeleri görüşülüyor! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli hedeflerin koyulduğu 9. Yargı Paketi maddeleri kamuoyu ile buluşmayı bekliyor.

Peki, o maddeler neler olacak?

9. Yargı Paketi TBMM son durum 2024: Maddeleri görüşülüyor! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

9. Yargı Paketi TBMM son durum 2024: Maddeleri görüşülüyor! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

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