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9. Yargı Paketi TBMM son durum 2024: Maddeleri görüşülüyor! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
09:25
9. Yargı Paketi TBMM son durum 2024: Maddeleri görüşülüyor! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?
9. Yargı Paketi TBMM gündeminde takip edilmeye devam ediyor. Ceza indirimi, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik gibi pek çok konu başlığı ile gündeme gelen yargı paketinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı üzere cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedeflenecek. Vatandaşlar vergi affı, ehliyet affı, genel af gibi konu başlıklarını da araştırırken çalışmada hangi maddelerin yer alacağı şekillenmiş durumda. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, içeriğinde neler var? İşte, son durum...