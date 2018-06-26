CHP karıştı! “İstifa etmezsen Ankara’ya kadar yürürüz!”

24 Haziran 2018 günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP'nin kurumsal olarak Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den az oy alması partide Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden isyan bayrağı açılmasına sebep oldu.



CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı 30 yıllık partili Zeki Çetin, SABAH'a önemli açıklamalar yaptı.



Çetin, 8 yıllık reklam arasının bittiğini, dokuz seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun onuncuyu kaybetmeden bir an önce istifa etmesi gerektiğini, aksi takdirde İstanbul'dan Ankara'daki Genel Merkez'in önüne kadar 'parti içi adalet için' yürüyeceklerini söyledi.



İŞTE ZEKİ ÇETİN'İN KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK O SÖZLERİ

"16 Nisan 2017'de alınan başarısız sonuçtan sonra istifanızı istemiştik. Bunlara kulak tıkadınız. Bugün gelinen sonuçtan Cumhuriyet Halk Partisi memnun değildir. Lütfen istifa ediniz. Lütfen Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek Cumhuriyet Halk Partililer'e teslim ediniz. Taban bunu istiyor. Aksi takdirde parti içi 'Adalet' için İstanbul'dan Ankara'ya yürürüz.



"SÖZÜNÜ TUT İSTİFA ET"

Bu halkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'nin önüne yığmadan, insanları tedirgin etmeden lütfen istifa ediniz. Kendi sözünüz var, "Bir önceki seçime göre oy kaybı olursa istifa edeceğim" dediniz. Sizi kendinizin sözünü tutmanıza davet ediyorum. Şayet istifa etmezseniz Olağanüstü Kongre'yi toplarız. Bu bizim partimiz için zaman kaybı olur. Sizden 8 puan önde olan Muharrem İnce'nin çıkışını bu saatten sonra durduramazsanız, engelleyemezsiniz.



"İSTANBUL'DAN ANKARA'YA YÜRÜRÜZ"

Bu halk selinin önünde ne siz ne sizin Genel Merkez Yönetiminiz duramayacaktır. Bir an önce o koltuğu boşaltın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahiplerine teslim edin. Aksi takdirde Türkiye'yi Genel Merkez'in önüne yığarız. Beklenen sadece MYK'da birkaç kişinin istifası değil, Türkiye'de beklenen Sayın Kılıçdaroğlu, sizin istifanızdır. Siz gitmeden parti büyümeyecektir. Bu 9. Seçimdir kaybediyorsunuz. 10. Seçimi göz önüne almayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi 8 yıldır verilen reklam arasını bugün kapatmıştır."