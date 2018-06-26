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karıştı! “İstifa etmezsen Ankara’ya kadar yürürüz!”

’da ’nin partisinden 8 puan fazla oy alması, kurumsal olarak yüzde 22.6 oy alan ’yi karıştırdı. CHP eski İl Başkan Yardımcısı , Kılıçdaroğlu’na seslenerek, istifa etmesini, aksi takdirde ‘parti içi Adalet için’ İstanbul’dan Ankara’ya yürüyeceklerini ve Genel Merkez’in önüne toplanacaklarını söyledi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 16:13
CHP karıştı! “İstifa etmezsen Ankara’ya kadar yürürüz!”

2018 günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel lerinde 'nin kurumsal olarak Cumhurbaşkanı adayı 'den az oy alması partide Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden isyan bayrağı açılmasına sebep oldu.

CHP eski İl Başkan Yardımcısı 30 yıllık partili , SABAH'a önemli açıklamalar yaptı.

Çetin, 8 yıllık reklam arasının bittiğini, dokuz seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun onuncuyu kaybetmeden bir an önce istifa etmesi gerektiğini, aksi takdirde İstanbul'dan Ankara'daki Genel Merkez'in önüne kadar 'parti içi adalet için' yürüyeceklerini söyledi.

İŞTE ZEKİ ÇETİN'İN KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK O SÖZLERİ

"16 Nisan 2017'de alınan başarısız sonuçtan sonra istifanızı istemiştik. Bunlara kulak tıkadınız. Bugün gelinen sonuçtan Cumhuriyet Halk Partisi memnun değildir. Lütfen istifa ediniz. Lütfen Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek Cumhuriyet Halk Partililer'e teslim ediniz. Taban bunu istiyor. Aksi takdirde parti içi 'Adalet' için İstanbul'dan Ankara'ya yürürüz.

"SÖZÜNÜ TUT İSTİFA ET"

Bu halkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'nin önüne yığmadan, insanları tedirgin etmeden lütfen istifa ediniz. Kendi sözünüz var, "Bir önceki seçime göre oy kaybı olursa istifa edeceğim" dediniz. Sizi kendinizin sözünü tutmanıza davet ediyorum. Şayet istifa etmezseniz Olağanüstü Kongre'yi toplarız. Bu bizim partimiz için zaman kaybı olur. Sizden 8 puan önde olan Muharrem İnce'nin çıkışını bu saatten sonra durduramazsanız, engelleyemezsiniz.

"İSTANBUL'DAN ANKARA'YA YÜRÜRÜZ"

Bu halk selinin önünde ne siz ne sizin Genel Merkez Yönetiminiz duramayacaktır. Bir an önce o koltuğu boşaltın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahiplerine teslim edin. Aksi takdirde Türkiye'yi Genel Merkez'in önüne yığarız. Beklenen sadece MYK'da birkaç kişinin istifası değil, Türkiye'de beklenen Sayın Kılıçdaroğlu, sizin istifanızdır. Siz gitmeden parti büyümeyecektir. Bu 9. Seçimdir kaybediyorsunuz. 10. Seçimi göz önüne almayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi 8 yıldır verilen reklam arasını bugün kapatmıştır."

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CHP karıştı! “İstifa etmezsen Ankara’ya kadar yürürüz!”
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