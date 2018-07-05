CHP'de koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun asıl niyeti...

CHP'de kurultay üzerinden daha 6 ay geçmeden yeni kurultay içim düğmeye basıldı. Önceki gün eşleriyle birlikte bir yemekte buluşan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin burada yaptığı görüşmenin detaylarına AKŞAM ulaştı. 24 Haziran seçimlerinin konuşulduğu yemekte İnce, "Onursal Başkan olun" teklifinde bulundu. İnce'nin teklifine yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu "Yerel seçimlere kadar mümkün değil" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde CHP'nin garanti gördüğü il ve ilçeler için adaylarını şimdiden belirlediği, hatta bazı adayların 24 Haziran seçimleri için partiye bağış yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylarını başkan yaptırmak için kurultay çağrılarına direnme kararı aldığı öğrenildi.

DELEGELER İNCE'YLE

Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmeme kararı vereceğini düşünen İnce, yemekte "siz götürmezseniz delegeler gereğini yapar" diyerek yemekten ayrıldı. MYK toplantısında "kurultay" kararı almamaları halinde İnce'nin adamları harekete geçecek. Kurultay için 626 imza gerekiyor.

İZMİR'DEN TAM DESTEK ALDI

Kavgalı olduğu Tuncay Özkan'ın İzmir'den aday yapılmasına bozulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun intikam için Muharrem İnce'nin yanında saf tuttuğu ortaya çıktı. Kocaoğlu, dün yaptığı açıklamada, CHP'de değişim zamanının geldiğini belirterek İnce'ye destek oldu.

ÖNEMLİ İSİMLER İNCE'DEN YANA

Akşam'ın haberine göre; 24 Haziran seçimlerinde listeye alınmayan CHP'nin ağır topları İnce'den yana tavır aldılar. Özellikle Fikri Sağlar'ın yeni dönemde İnce'nin yanında aktif rol alacağı öğrenildi. Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner gibi isimler ise şimdilik kendi oluşumlarıyla yarışa girmek istiyorlar.

İLLER, KURULTAY ÇAĞRISI YAPIYOR

CHP Sakarya İl Başkanlığı ve Batman üyesi kurultay delegeleri, "Partimiz kurultaya gitmelidir" şeklinde tavrını açıkladı. Birçok il ve ilçedeki kurultay delegelerinden peş peşe aynı yönde tavır geldi. İnce, özellikle Ege ve Trakya bölgesindeki delegeler arasında geniş bir desteğe sahip.