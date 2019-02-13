Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi 'Asla bir araya gelmez gelemez' denilenlerle aynı ittifakta buluştu. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği, Saadet Partisi ve HDP'nin de dışarıdan desteklediği bir ittifakın ortak noktası ise milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlıklarıydı. Peki, Erbakan'ın mirası Saadet Partisi bu noktaya nasıl geldi? 4 benzemez birbirlerine nasıl benzemeye başladı? Bu siyasi muamma nasıl başladı?

Başkan Erdoğan'ın "4'lü zillet ittifakı" yorumu

KARAMOLLAOĞLU O İSİMLERE ÖDÜL VERDİ

30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi olağan kongresinde Temel Karamollaoğlu Genel Başkanlık görevinde seçildi. Karamollaoğlu, Genel Başkanlık koltuğunda merhum Erbakan'ın mirasını kendi hırsı için kullanmaya başladı, akıl almaz adımlar attı. 28 Şubat sürecinde Refah Yolu hükümetinin düşürülmesinde etkin rol oynayan isimlere ödül verdi.

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Erbakan'ın mirasına ihanet eden Karamollaoğlu neden Kandil'le iş tutuyor?