Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı ile ilgili Özhaseki'den flaş açıklama

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki A Haber canlı yayınında Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtladı.

Ortada bir sahte senet var. Bunun sahte olduğu tescillenmiş. Yargıtay'a gitmiş kesinleşmiş. Bu gerçek mi? Gerçek... Onun dışındaki birçok suçlama devam eden davalar şeklinde sürüp gidiyor. Kesinleşmedikçe bir şey söylemek doğru değil. Ama kesinleşen bir şey var. Sahte senet var. Ve CHP adayı bu sahte senetle adamı sıkıştırıyor, para almaya çalışıyor...





"TÜRKİYE'Yİ TERK EDERİM"

Mansur Yavaş hakkında çıkan iddiayı bir kaç ay önce bir gazete yazmıştı. Bizim bildiğimiz bir iş değil... Mansur Bey'in muhatap olduğu kişiyi tanımam. Mansur Yavaş'a gazeteciler soru soruyor. Bir tek cevap veremedi. Yavaş, hakkında okuduklarımız korkunç şeyler. Basın toplantısında beni suçluyor, el insaf. Bu kadar ahlaksızca bir saldırı olabilir mi? Ben adamı ömrümde görmedim, tanımam, etmem. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim. Eğer o adamı biz göndermişsek, konuşturmuşsak, benimle ilgili bir şey varsa çıksınlar söylesinler Türkiye'yi terk ederim. Ortada bir sahte senet var. Bundan büyük bir ayıp olabilir mi? Belge tescillenmiş. 'Ankara için adayım' diyen birine bu yakışmıyor.

ÖMER ÇELİK'İN MANSUR YAVAŞ'A SORULARI

Mal varlığımızın ne olduğu saklı bir şey değil. Savunamayacak bir şeyimiz de yok. Mansur Yavaş'ı partisinin sahip çıkacağı bir şeyi yok. Gazeteciler bu konu hakkında haber yapmasın mı? Şimdi bu olay mağdur edebiyatına döndü. Ömer Çelik AK Parti'nin sözcüsüdür. Çıkıp bu konu hakkında soru sormayacak mı? Dürüstçe çıkıp anlat, bu senedi sen mi düzenledin? Suçladığının adamla neden iş birliği yaptın?

Mehmet Özhaseki'den Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı ile ilgili açıklama!

MANSUR YAVAŞ'IN "YÜZDE 56" AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş'ın MHP'nin yüzde 56 oyunu alacağım açıklaması hakkında Özhaseki, "Herkesi güldürmek için söylüyor." dedi.

Mansur Yavaş belediyeciliği bilmiyor, Tecrübesi de yok.





"ANKARA ADAYIYIM DİYEN BİRİSİNE BU YAKIŞMIYOR"

Bundan büyük ayıp olabilir mi? Bunu sorduklarında da "rakibim var ya" diyor... Ya el insaf, bu kadar insafsızlık olur mu? Yalan olur mu? Bu kadar ahlaksızca saldırı olabilir mi? Ben ne adamı gördüm, ne merhabam var. Nasıl oluyor da bu olayı bana getiriyorsun ya. Doğrusunu söylesene neyse. İnsanlardan kaçırma. Hiçbir soruya cevap vermiyor. Gazeteciler soracak cevap vermiyor. Eline bülten tutuşturmuşlar okuyor. Doğrusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım diyen birisine bu yakışmıyor...



Mehmet Özhaseki'den canlı yayında Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı ile ilgili flaş açıklama!





PROJE TEPKİSİ

Mansur Yavaş belediyeciliği bilmiyor, Tecrübesi de yok. Ankara gibi bir şehirde kaç tane aday çıktı? Bir tane proje anlatan yok. Bir kitapçık ortaya koyup projesini anlatan kimse çıkmadı. Belediye hizmet yeridir. Ankara'yı nereye taşıyacağımız belli. Projelerimizle Ankara ticarette, kültürde, ekonomide, sanatta vs. bir üst lige çıkacak.



