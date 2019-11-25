CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündemine ilişkin kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü faik Öztrak açıklamalarda bulundu.





YALANI AYAĞINA DOLANINCA HEDEF ŞAŞIRTMA PEŞİNE DÜŞTÜ



"Külliye'ye giden CHP'li" yalanı ayağına dolanan CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak, gerçekler ortaya çıkınca hedef şaşırtmak için basını hedef aldı. Öztrak, CHP'nin kumpaslarını deşifre eden yayın organlarını hedef alarak "Son günlerde bir kumpas senaryosu işleme kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için saray medyasına bakmak yeter." dedi..

Yalanı ayağına dolanan CHP hedef şaşırtma peşinde

KILIÇDAROĞLU'NUN KAÇIŞINI GÖRMEZDEN GELDİ



Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanını hedef alarak "Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ya ispat et ya çek git" şeklinde meydan okumasına karşı geri vites yapan Kılıçdaroğlu'nun tavrını unutan Öztrak, "Genel başkanımız kumpasın kime yaradığını hangi amaçla yapıldığını anlattı. Hodri meydana hodri meydan dedi." sözleriyle yalanı ayağına dolanınca söylemlerini değiştiren Genel Başkanını korudu.



HABERİN KAYNAĞI CHP İKEN "KUMPAS CHP'YE" DEDİ



Külliye'ye giden CHP''li yalanı ortaya atan gazeteci, haberini Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li bir isme dayandırdığını söylerken; Faik Öztrak aksini iddia ederek kumpasın CHP'ye karşı yapıldığını iddia etti. Öztrak, "Bu kumpas CHP'ye karşı yapılmıştır. Bu kumpasın hedefi CHP ve Genel Başkandır." sözleriyle kendi kumpaslarından kendine pay çıkarmaya çalıştı.





İNCE: SARAY KOMPLOSU DEYİP İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAZSINIZ



Faik Öztrak'ın iftiracı söylemlerinin aksine, partilisi Muharrem İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmuş ve "Şaşırmadım, biliyorum, isim veremem dediniz. Şaşırmadıysanız önceden bunu duydunuz, ismi biliyorum dediniz, açıklamalısınız. Saray komplosu deyip işin içinden çıkamazsınız. Erdoğan bunun neresinde? Çıktı meydan okudu, 'Ben kimseyle görüşmedim, görüştüğümüz ispatla Cumhurbaşkanlığından istifa ederim' dedi. Sen edebilir misin? Kendin komplo kurarak Erdoğan'a malzeme veriyorsun. Genel başkan yardımcısını bir günde partiden atıyorsunuz, bu haini atmayacak mısınız? sözleriyle hesap sormuştu.