Tedbirlere sarılmamız gereken dönemdeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu. İşte Koca'nın açıklamalarının satırbaşları:

YENİ PİK DALGASI OLMASIN: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Düşüş trendine girdik ama kalıcı olması için izolasyonun önemli. Bu anlamda gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir. Ama şu an bizim gördüğümüz bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi bir olabilirliğinin olmadığı. İlave tedbir önermiyoruz ama teması ve izolasyonu son derece önemsiyoruz.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar | Video

İSTANBUL'UN KONTROL ALTINA ALINMASI BÜYÜK BAŞARI: Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından 2 kat fazla olduğu bir noktadayız. Yoğun bakımda ölüm oranı yüzde 10'a geriledi. İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok büyük başarı.Yatak doluluk oranını yüzde 60'lardan yüzde 30'lara düşürdük. Temaslılar gözetim altında tutulurken, şüphelilerle yakından ilgileniliyor. Durumu stabil olanların tedavisi evde aile hekimlerinin kontrolünde devam ediyor. Hastanede tedavi olması gereken hiçbir kişiyi eve göndermedik. Tedbirlere uyulması, filyasyon ve erken tedavi bize başarıyı getirdi. Türkiye bu sınavdan yüzünün akıyla çıktı. Ancak koronavirüsle mücadeledeki başarımız tedbirleri terk edeceğimiz değil tedbirlere sarılmamız gereken bir başarıdır. Hastalık bitmedi. O halde mücadele devam etmektedir. Elbette hayat normale yaklaşarak devam edecektir. İnanıyoruz ki; her gün bir önceki günden daha iyi olacak. Taviz vermezsek istediğimiz sonucu kısa sürede alabiliriz. Geride kalan günler kolay geçmedi. Hastalık bizi esir mi alacak diye endişe ettiniz. Hastalığa yakalanan yakınlarınız için endişe duydunuz, bir yakınınızı kaybettiyseniz büyük acı yaşadınız. O acıda sizinle beraberiz. Bilin ki elimizden geleni yaptık.

65 YAŞ ÜSTÜNE İZİN GÜNDEMDE: 65 yaş üstü vatandaşlar için, 'Belirli kısıtlamalar dahilinde serbestlik olabilir mi' diye bir gündem oldu. Net bir öneri gelmedi. Öneri gelmesi halinde Cumhurbaşkanımıza da sunulup karar aşamasına geçilir.



FİLYASYONDA YÜZDE 93 ŞÜPHELİYE ULAŞTIK: Filyasyonun bugüne kadar gösterdiğimiz başarıda payı büyüktür. Filyasyonu çok büyük bir ağ kurarak yaptık. Filyasyon ekibi sayısı 5 bin 849. Virüsün izini sürdük. Filyasyon ile kişinin son 2 günde temaslı olduğu kişilere ulaştık. Hiçbir testi tesadüfen yapmadık. Test sayımızı sürekli artırdık. 83 milyonluk bir ülkede yaygın bir tarama yapmak yerine, şüphelilere yaptık. İhtiyaç oranında test sayımızı artırdık. Bu isabetli uygulamanın örnek olacağını düşünüyoruz. Şüphelilerin yüzde 93'üne ulaşılmıştır. Bugüne kadar filyasyon ile ulaşılan kişi sayısı 464 bin 434'tür.

TEDAVİDE DÜNYADAN FARKIMIZ VAR: Çin'den gelen ilaçların özelliklerini değiştirerek daha başka sonuçlar elde ettik. Virüse karşı henüz etkili bir ilaç geliştirilmedi. Ancak süreci hafifleten ve yardımcı olan ilaçlar var. İlaçları sipariş edip stoklamıştık. Bu hazırlık 11 Mart'tan öncedir. Tedavi konusunda dünyadan bir farkımız daha var. Biz belirti gösteren herkese hemen, erkenden tedavi uyguluyoruz. Hastalarımızda zatürreye gidiş oranı azalmaya başladı. Yüksek akımlı oksijen uygulamasını da gerçekleştiriyoruz. Eski akciğer hasarlarını da böylece onarıyoruz. Türkiye'de şu ana kadar hayat kayıp oranı 2.58'dir. Dışarı çıkma hissimize engel olmasak başarıyı elde edemezdik. Sağlık ordumuzun başarısı da sınırlı kalırdı. Büyük başarının kahramanı sizlersiniz. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız kişi başına düşen hekim sayısı az olmasına rağmen bu başarıyı elde etmiştir.



VEFAT SAYILARIYLA SUİİSTİMAL YAPMAYIN

Her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği asla yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaştan alamazsınız. Nerede hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim.



NORMALLEŞME VAKA SEYRİNE GÖRE OLACAK

Normalleşme ile ilgili tüm bakanlıklarımızın içinde yer aldığı, özellikle Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri sunularak sonuca gidiliyor. Özellikle bu ay (mayıs) bazı tedbirleri devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca canlı yayında corona virüsü güncel rakamlarını açıkladı (29 Nisan 2020 Çarşamba) | Video

ENFEKTE OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 7 BİN 248

Toplu çalışılan alanlarda test yapmak istiyoruz. Hatta Gebze'de de bunu kurduk. Test sayımızı artırarak normalleşmeye geçmek istiyoruz. Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6.5. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Onlar için yapmamız gereken herşeyi yapıyoruz.







44 BİN HASTA İYİLEŞTİ

Türkiye'de dün 43 bin 498 test yapılırken, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi. 89 kişi hayatını kaybederken, vefat sayısı 3 bin 81'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 574, entübe hasta sayısı 831, toplam vaka sayısı ise 117 bin 589 olarak bildirildi. İyileşenlerin sayısı 5 bin 231 artarak, 44 bin 22'ye ulaştı. İyileşenlerin, vakaların üçte birini geçtiğine dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirde ısrarcı olalım" dedi. ANKARA