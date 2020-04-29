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Haberler Galeri Son dakika... Pandemi merkezi ilk kez görüntülendi! Coronavirüs salgını İstanbul'da bu merkezden yönetiliyor!

Son dakika... Pandemi merkezi ilk kez görüntülendi! Coronavirüs salgını 'da bu merkezden yönetiliyor!

Coronavirüs salgınında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "'nin Wuhan'ı" olarak nitelendirdiği 'da, ilk vakanın görüldüğü 10 Mart tarihinden bu yana gece gündüz çalışan ve süreci başarıyla yöneterek 15 milyonluk şehirdeki pandeminin kontrol altına alınmasını sağlayan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Pandemi Koordinasyon Merkezi, kapılarını ilk kez açtı. İşte pandemi merkezinden son dakika görüntüleri...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:17
Son dakika... Pandemi merkezi ilk kez görüntülendi! Coronavirüs salgını İstanbul'da bu merkezden yönetiliyor!
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Son dakika... Pandemi merkezi ilk kez görüntülendi! Coronavirüs salgını İstanbul'da bu merkezden yönetiliyor!
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Son dakika... Pandemi merkezi ilk kez görüntülendi! Coronavirüs salgını İstanbul'da bu merkezden yönetiliyor!
Son dakika... Pandemi merkezi ilk kez görüntülendi! Coronavirüs salgını İstanbul'da bu merkezden yönetiliyor!
Son dakika... Pandemi merkezi ilk kez görüntülendi! Coronavirüs salgını İstanbul'da bu merkezden yönetiliyor!
Son dakika... Pandemi merkezi ilk kez görüntülendi! Coronavirüs salgını İstanbul'da bu merkezden yönetiliyor!
Son dakika... Pandemi merkezi ilk kez görüntülendi! Coronavirüs salgını İstanbul'da bu merkezden yönetiliyor!
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