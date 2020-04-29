Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yeni tavsiye kararlarını ve virüsün ilerleyişindeki son durumu aktardı.