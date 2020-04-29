Son dakika: Sağlık Bakanı Koca canlı yayında corona virüsü güncel rakamlarını açıkladı (29 Nisan 2020 Çarşamba) | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim kurulu toplantısı sonrası canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'deki corona virüsü vakası ve ölü sayıları (29 Nisan 2020 Çarşamba) güncel rakamlarını ve mücadelede gelinen son noktayı da açıkladı.