SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs haberi! Bakanlığın kurduğu "Hayat Eve Sığar" uygulaması büyük ilgi görmüştü. Uygulamada kullanıcılar yakın çevresinin harita yardımıyla vaka yoğunluklarını görebiliyor. İşte o uygulamada kullanıcıların işine yarayacak yeni bir güncelleme geldi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Peki İstanbul'da ilçe ilçe Koronavirüs yoğunluk haritası ne durumda? Diğer büyükşehirlerde Koronavirüs vaka durumu nasıl görünüyor? İşte bu son dakika Koronavirüs haberinin ayrıntıları...