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Haberler Galeri SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile 'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

'ndan son dakika haberi! Bakanlığın kurduğu "Hayat Eve Sığar" uygulaması büyük ilgi görmüştü. Uygulamada kullanıcılar yakın çevresinin harita yardımıyla vaka yoğunluklarını görebiliyor. İşte o uygulamada kullanıcıların işine yarayacak yeni bir güncelleme geldi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Peki 'da ilçe ilçe Koronavirüs yoğunluk haritası ne durumda? Diğer büyükşehirlerde Koronavirüs vaka durumu nasıl görünüyor? İşte bu son dakika Koronavirüs haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 15:44
SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

Büyük bir ilgi gören uygulaması gelen güncellemeyle şimdi daha ayrıntılı oldu. Peki 'da ilçe ilçe son durum nasıl görünüyor? İşte İstanbul'un Koronavirüs haritası!

SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

Sultanbeyli
'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

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SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

Sultanbeyli
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

Ataşehir
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

Beykoz
Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

Beykoz
Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

SON DAKİKA: Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki corona virüsü vaka dağılımı güncellendi! İşte İstanbul ve Türkiye Corona virüs vaka yoğunluğu haritası

Beykoz
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

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