İBB'nin fatura vurgununa vatandaş isyan etti

Koronavirüs salgını nedeniyle psikolojisi altüst olan vatandaşlar ay sonunda fahiş bedelli faturaları da görünce iyice çileden çıktı. Salgın tedbirleri kapsamında faturalarda son iki yıllık ortalama tüketimin baz alınacağı açıklanmıştı. Ancak Nisan ayında gelen yüksek faturalar şok etkisi yaptı. Kışın dahi bu kadar fatura ödemediklerini kaydeden tüketiciler, baharda gelen faturalarla adeta kışı yaşadıklarını kaydetti.

Milat Gazetesi'nin haberine göre; Hayatlarının en yüksek faturasını ödemek istemediklerini belirten vatandaşlar, normalin 2-3 katı fazla gelen doğal gaz, su ve elektrik faturalarında indirim bekliyor. İstanbul'da kışın 300 lira doğal gaz faturası ödeyen bir tüketici, Nisan ayında ise gelen 700 liralık fatura karşısında İGDAŞ'a tepki gösterdi. Belediye ise sayaçların okunduğunu ileri sürerek, faturaların zamanında ödenmesini istedi.

KIYASEN FATURALANDIRMA YOK

Koranavirüs nedeni ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bir açıklama yayımlamış ve bazı yerleşim bölgelerinde kıyas fatura uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada bu yerleşim yerlerinde bir önceki senenin aynı dönemi ile iki sene önceki aynı ayın ortalaması alınarak kıyasen fatura kesilecek. Örneğin Nisan 2020 faturası kıyasen fatura olarak kesilecekse abonenin Nisan 2019 ve Nisan 2018 yılına ait olan tüketim faturası temel alınarak ortalama hesabı ile faturası kesilecek.





Özellikle fahiş doğalgaz faturalarıyla karşılaşan vatandaşlar, Nisan ayında geçtiğimiz aya nazaran çok daha fazla bir fatura tutarı ile karşılaştıklarını ifade ederek İGDAŞ'ın kıyasen bir faturalandırma yapıp yapmadığını merak ediyor. İGDAŞ ise yaptığı açıklamada, İGDAŞ olarak siz sayın abonelerimize kıyas fatura göndermiyoruz. Tüm sayaçlar yerinde okunmakta ve gerçek tüketimler üzerinden fatura düzenlenmektedir. Mart ayının soğuk geçmesi ve evde kal uygulaması nedeniyle, İstanbul'da doğalgaz kullanımı önemli ölçüde artmıştır.





VATANDAŞ İNDİRİM BEKLİYOR

Evde kalmanın zorunlu olduğu ve belli oranda tüketimin arttığı Koronavirüs günlerinde vatandaş elektrik, doğalgaz ve su faturalarında indirim beklentisi içinde. Normalden fazla gelen faturaların altından kalkamadıklarını ifade eden vatandaşlar, milli dayanışma ruhu kapsamında söz konusu faturalar için de bir indirim yapılması konusunda hemfikir. Sosyal medyada yüksek gelen faturalara tepkisini dile getiren vatandaşlar, faturalardaki fahiş bedelleri de ifşa etti.

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