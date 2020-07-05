Türkiye’yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz. Yeni hastenemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasını istedik.

Şehir hastanelerimiz bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa'da bir numaradır. Dünyada ise sayılıdır.

Din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden dünyanın 138 ülkesine tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdik. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde flaş açıklamalar | Video

Dünya genelinde 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi. Koronavirüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız.

Bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Salgın tehditi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik, hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık.

Pandemi döneminde ekonomiden ulaşıma kadar hayatımızı derinden etkileyen yeni bir durum ortaya çıktı. Dünya ekonomik, sağlık ve beşeri alanda yeni bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Hastalıkla bir süre daha yaşayacağımız anlaşılıyor. Adımlarımızı buna göre atmak, bununla yüzleşmek gerek.

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'ASKER UĞURLAMA' UYARISI: MÜSAADE EDİLMEYECEK

Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı kurallara riayet etmeye davet ediyorum. Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda, köşede yürürken, koşarken bulmadık. Bunlar bize rabbimizin emanetidir. Genç, virüse karşı bağışıklık anlamına gelmez. Üzüntülü olmak, ihmalkar davranmayı gerektirmez. Bizim inancımızda, tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır.



GELİN ŞU SİGARAYI BIRAKIN

Günlük hayatımızı idame ettirirken virüsün bulaşma riskini minimuma indirmemiz gerekir. Şüphesiz bunun yolu da alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor. Milletimizin bu konuda giderek daha çok bilinçlendiğini görüyoruz. Özellikle kapalı mekanlarda, iş yerlerinde, ibadethanelerde, toplu ulaşımda maske kullanımı günden güne yaygınlaşıyor. Ama şunu söyleyeyim. Bütün vatandaşlarıma diyorum ki, 'Gelin şu sigarayı da bırakın.' Bilin ki, bu sigara da koronanın bu noktada en önemli etkenlerinden bir tanesidir.







ABDÜLKADİR'DEN RABİA SELAMI

Başkan Erdoğan, açılış töreninde hastanenin Beyin Cerrahi Bölümü'nde tedavi gören Abdulkadir (4) ile videokonferansla bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan, minik Abdulkadir'in sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Başkan Erdoğan'ın minik Abdulkadir'e 'hediyeni beğendin mi?' sorusunun üzerine küçük çocuk eliyle işaret ederek beğendiğini ifade etti ve Başkan Erdoğan'a rabia işaretiyle selam vererek teşekkür etti. Erdoğan" Bizi hizmetten bir an geri bırakmayan şey, yavrularımızın gözlerindeki bu umut ışığıdır. Rabb'im şifa versin" dedi.







MENDERES HÜKÜMETİNİN SAĞLIK BAKANI LÜTFİ KIRDAR...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca törende yaptığı konuşmada yeni binası hizmete alınan Şehir Hastanesi'nin Lütfi Kırdar'ın ismini taşımasıyla ilgili olarak " Bu bize yakın tarihin insanın içinde burukluk bırakan sayfalarını da hatırlatıyor. Kerkük'te hayata açılan gözlerden, Bağdat'ta tamamlanan orta öğrenime, oradan da İstanbul Tıp Fakültesi'ne uzanan bir biyografi. Daha tıbbiye eğitimi esnasında katıldığı Balkan Savaşı ve ardından Birinci Dünya Savaşı. Erzurum Kongresi'nde ve Kurtuluş Savaşındaki aktif mücadelelerden istiklal madalyasına uzanan bir ömür. Milletvekilliğinin ardından 12 yıl süren Valilik ve Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul bugüne yansıyan hizmetlerine şahittir. Bu hayat ne yazık ki Sağlık Bakanı olduğu dönemde 27 Mayıs darbesi ile sonlandı ve Yassıada mazlumları arasına adını yazdırdı.

Son Menderes hükümetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı (1957-1960) olarak görev yaparken, 27 Mayıs'ta tutuklanan Kırdar yargılandığı Yassıada'da 17 Şubat 1961'de kalp krizi sonucu yaşama veda etmişti.







İSTANBUL'A YAKIŞIR ESER...

281650 METREKARE PROJE ALANI

55000 METREKARE ARSA

1250 KİŞİ 4 YIL ÇALIŞTI

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK SİSMİK İZOLATÖRLÜ BİNASI

855 ADET SİSMİK İZOLATÖR

4 BİNA VE 1 TEKNIK HİZMETLER BINASI

1686 ARAÇLIK OTOPARK

300 MUAYENE ODASI POLİKLİNİK

45 AMELİYATHANE 1 HİBRİT AMELİYATHANE

199 YOĞUN BAKIM YATAĞI

OBEZİTE MERKEZİ-KAN TRANSFUZYON MERKEZİ

538 YATAK ODASI

1100 HASTA YATAĞI

300 KAPASİTELİ KONFERANS SALONU

65000 METREKARE ANTİBAKTERİYEL PVC DÖŞEME

125000 METREKARE HAVALANDIRMA KANALI

10000 METREKARE ACİL SERVIS ALANI

35 METREKARELİK HASTA ODALARI

60 ASANSÖR

484 GÜNEŞ ENERJİSİ KOLEKTÖRÜ

YILLIK 3 MİLYON AYAKTA 150 BİN

YATARAK HASTA TEDAVİ

YILLIK 100000 AMELİYAT

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