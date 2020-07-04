Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde flaş açıklamalar | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin sağlık turizmindeki hedefine bu hastane ile birlikte daha da yaklaştığını söyledi. Başkan Erdoğan, Covid-19'un devam ettiğini hatırlattı çok önemli uyarılarda bulundu. Asker eğlencelerinde yaşanan görüntülere de değinen Erdoğan, Vali Ali Yerlikaya'ya talimat verdiğini söyledi.