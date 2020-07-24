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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua ve Kur'an tilaveti programı

Bugünkü cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah saatlerinden itibaren Başkanlığınca düzenlenen dua ve Kur'an tilaveti programı başladı.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:33 Son Güncelleme: 24.7.2020 10:38 ABONE OL
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua ve Kur'an tilaveti programı

Ayasofya'nın açılış gününde Kur'an ve Dua programı, Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşti.

KUR'AN TİLAVETİ İLE CUMA SAATİ BEKLENDİ

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam eden programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet etti.

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KEHF VE MERYEM SURESİ OKUNACAK

Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak.

YASİN SURESİ DE OKUNACAK

Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek.

ALİ ERBAŞ'IN DUASI İLE PROGRAM SONA ERECEK

Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua ve Kur'an tilaveti programı
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