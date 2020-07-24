Son dakika: Bariyerleri geçenler Ayasofya Camii'ne tarihi Cuma namazına doğu koşuyor | Video

Son Dakika Haberi... İstanbul Sultanahmet'te tarihi Cuma namazı için bariyerleri geçen Müslümanlar Ayasofya Camii'ne doğru koşuyor! Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerliyor.