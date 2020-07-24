Video Yaşam Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video
24.07.2020 | 10:29

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Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video 06:47
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Son dakika haberi... Ayasofya Camii'deki tarihi Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti!

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