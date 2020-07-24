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| Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı

haberi: Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından İletişim Başkanı 'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Altun, Başkan 'ın 24 Temmuz 1999'da şiir okuduğu için girdiği 'nden çıktığını hatırlatarak, "Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun..." dedi.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 17:39 Son Güncelleme: 24.7.2020 17:55 ABONE OL
Son dakika | Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrası kişisel Twitter hesabından paylaşım bulundu.24 Temmuz 1999'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden çıktığını hatırlatan Altun, şunları söyledi:

Son dakika | Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı | Video

"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevi'nden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020'de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun. Allah ondan razı olsun."

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Son dakika | Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı
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