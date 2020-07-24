Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrası kişisel Twitter hesabından paylaşım bulundu. 24 Temmuz 1999'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden çıktığını hatırlatan Altun, şunları söyledi:

Son dakika | Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı | Video

"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevi'nden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020'de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun. Allah ondan razı olsun."