Son dakika | Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı | Video
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Son dakika haberi: Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz 1999'da şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevi'nden çıktığını hatırlatarak, "Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun..." dedi.