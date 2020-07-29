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ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ’nde!

Satterfield, 24 Temmuz’da kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açılan ’yi ziyarette bulundu. Satterfield, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya ile ilgili bilgi aldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 29.7.2020 15:56 Son Güncelleme: 29.7.2020 16:02 ABONE OL
ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’nde!

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’ni ziyaret ederek bilgi aldı | Video

Karar ardından 24 Temmuz günü kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte 86 yıl ibadete ara veren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı.

Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi David Michael Satterfield, Ayasofya Camii'ne ziyarette bulundu. Yetkililerden bilgi alan Satterfield, camiyi dolaştı.

İŞTE ZİYARETTEN İLK GÖRÜNTÜLER




Ayasofya’ya vuslat akını Ayasofya’ya 86 bin ilmekle dokunan seccade Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi namaz öncesi dezenfektan ve gül suyu ile temizlendi

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ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’nde!
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