Video Haber ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’ni ziyaret ederek bilgi aldı | Video

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’ni ziyaret ederek bilgi aldı | Video

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’ni ziyaret ederek bilgi aldı | Video
29.07.2020 | 15:49

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi David Michael Satterfield, 24 Temmuz’da kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’yi ziyarette bulundu. Satterfield, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya ile ilgili bilgi aldı.

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Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Karar ardından 24 Temmuz günü kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte 86 yıl ibadete ara veren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı.

Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi David Michael Satterfield, Ayasofya Camii'ne ziyarette bulundu. Yetkililerden bilgi alan Satterfield, camiyi dolaştı.

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