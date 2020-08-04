Son dakika haberi: Eşini darp eden HDP’li vekil Mensur Işık hakkında flaş gelişme! Fezleke hazırlandı

Son Dakika Haberi: HDP'li Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'ın darp raporundan kan donduran detaylar | Video
NE OLMUŞTU?
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumruklayarak darp ettiği ortaya çıkmıştı. Yaralanan öğretmen Işık hastaneye gitmek istedi fakat HDP'li Işık, eşinin telefonunu aldı, hastaneye gitmesine de izin vermemişti.
KORUMA KARARI ALINMIŞTI
Mağdur Ebru Işık Ankara 1. Aile Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme; Ebru Işık hakkında çağrı üzerine koruma kararı verdi. Ebru Işık; artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde günün her anında korumasını arayacak ve yardım talebinde bulunabilecek.