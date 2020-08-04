Son dakika haberi: Eşini darp eden HDP’li vekil Mensur Işık hakkında flaş gelişme! Fezleke hazırlandı

Son dakika haberi: HDP'li vekil Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı. Eşini kasten yaralama suçundan 8 yıla kadar hapsi isteniyor…

Son Dakika Haberi: HDP'li Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'ın darp raporundan kan donduran detaylar | Video

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumruklayarak darp ettiği ortaya çıkmıştı. Yaralanan öğretmen Işık hastaneye gitmek istedi fakat HDP'li Işık, eşinin telefonunu aldı, hastaneye gitmesine de izin vermemişti.





KORUMA KARARI ALINMIŞTI

Mağdur Ebru Işık Ankara 1. Aile Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme; Ebru Işık hakkında çağrı üzerine koruma kararı verdi. Ebru Işık; artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde günün her anında korumasını arayacak ve yardım talebinde bulunabilecek.

HDP milletvekili Mensur Işık hakkında mahkeme kararını verdi

Son dakika: HDP’li Mensur Işık’tan şiddet gören Ebru Işık için koruma kararı!

HDP milletvekili Mensur Işık hakkında mahkeme kararını verdi

Son dakika: Eşine dehşeti yaşatan HDP'li vekil Mensur Işık ile ilgili sıcak gelişme!

Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...