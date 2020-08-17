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İmamoğlu; bütçesini yüzde 65 düşürdü..

; 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; “Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu bu sözlerine rağmen ’nin deprem bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdü..

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 17.8.2020 12:25 Son Güncelleme: 17.8.2020 12:50 ABONE OL
İmamoğlu; İBB deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü..
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdüğü bildirildi.



DEPREM BÜTÇESİ 671 MİLYON 298 BİN LİRA DÜŞÜRÜLDÜ

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin 1 milyar 18 milyon 921 bin lira olduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu; göreve geldikten sonra deprem bütçesini düşürdü. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2020 bütçesi 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.



İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ DEPREM

Ekrem İmamoğlu; 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun; İstanbul'un en önemli önceliğinin deprem olduğunu ifade etmesine rağmen İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürmesi çelişki olarak ifade ediliyor.

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İmamoğlu; İBB deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü..
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