Joe Biden'ın skandal açıklamalarına halktan çok sert tepki

Demokrat Parti'nin ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal açıklamalarına vatandaşlardan sert tepki!

Son Dakika Haberi... ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına vatandaşlardan tepki | Video

İşte o yorumlardan bazıları;

15 TEMMUZ'DA YIKAMADILAR ŞİMDİ TEKRAR GÜNDEME GETİRDİLER

*Bu durum ABD'ye vazife değil. Bugün ABD'de seçim oluyor konu Recep Tayyip Erdoğan. Kesinlikle kınıyorum esefle bu konuşmasını. Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da yıkamadılar şimdi tekrar gündeme getirdiler.





TÜRKİYE OYNANACAK ÜLKE DEĞİL

*Türkiye oynanacak bir ülke değil. Türkiye ile her önüne gelen oynarsa var bizim halimize. 83 milyonun şerefinle oynamak gibi bir şey bu. Çıkarları olan ülkeler bunu deniyorlar. Bunu her zaman denediler şimdi daha çok deniyorlar. Türkiye buna en sert şekilde cevabını verecektir.





"TÜRKİYE'YE DAHA ZAYIF BİRİNİ NASIL GETİRİRİZ DİYE UĞRAŞIYORLAR"

*ABD'de bizim liderimiz gibi bir lider olmadığı için kıskanıyorlar. Acaba bunu nasıl alt ederiz deviririz de Türkiye'ye daha zayıf birine getiririz diye uğraşıyorlar.





*Türk milleti vatanını milletini bayrağını ve başkomutanını seven bir millettir.







*Kılıçdaroğlu'nun da devletin yanında olması lazım.

*Bu konu tamamen bir devlet meselesidir. Muhalefetin de bir açıklama yapması gerekiyor.

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