Biden'ın yaptığı açıklamalara ben şaşırmadım. Şaşıranı da gayrı ciddi bulurum. Adam bilmediğimiz bir şey anlatmıyor. Mealen, Erdoğan iktidarda olduğu müddetçe Türkiye'yi kontrol edemiyoruz, bu nedenle Erdoğan'ı devirmek lazım diyor. Bunun için de kendine ortaklar bulmuş. Bu sefer darbeyle olmaz, Türkiye'deki muhalif unsurların liderlerine daha açıktan destek verelim diyor.

Esasında herkesin bildiği sırrı açık ediyor. Darbenin de arkasında olduklarını, Türkiye'deki muhalefeti dizayn ettiklerini de kabul ediyor. Bunda şaşıracak bir şey yok.

Hepimiz biliyorduk da maalesef bu tür işlerin ispatı kolay olmuyor. Rüşvetin belgesi olmadığı gibi komplonun da belgesi kolay bulunmuyor. Biden bunları ağzından kaçırınca içimizdeki ortakları gözüne far tutulmuş tavşan gibi kaldı.

Dikkat edin Biden sadece bir Amerikan başkanı adayı değil. Obama döneminde de başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Obama döneminde Türkiye'ye karşı yürütülen bütün operasyonların içindeydi. Suriye'de Türkiye'yi yalnızlaştırma politikaları da PKK ve FETÖ'ye destek verilmesi de hep o dönemde başladı. Obama-Biden ikilisi Türkiye'yi hedefe koymuştu. Darbe ile dahi deviremediler. Şimdi ders almış. Başka yöntemler deneyecekmiş. Ülkedeki elemanlarını devreye sokacakmış.

Biz bu elemanların kimler olduğunu da çok net biliyoruz. FETÖ'nün dilini kullananlar, PKK ile işbirliği yapanlar, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik siyasetinden rahatsız olanlar, Libya operasyonlarına karşı çıkanlar Biden'ın ortaklarıdır. İşte bu yüzden tek hedefleri Erdoğan'ı devirmektir. İşte bu yüzden çatı aday peşinde koşarlar. Aralarındaki tüm farklılıkları göz ardı edip Amerikalı küreselcilerin emriyle hizaya gelirler.

Ne diyor Biden? Erdoğan'ın partisi İstanbul'dan atıldı diyor. Türkiye'den de atacaklarmış. Buyurun deneyin. Daha önce denemediğiniz iş değil.

Ama bu sefer içerideki ortaklarınızı daha da açık ettiniz. Halbuki soruyordu biri "kimmiş bu dış mihraklar" diye. Sözüm ona dalga geçiyordu. Biden konuştuktan sonra anlamıştır inşallah kimmiş o dış mihraklar. Ama asıl önemli kısmı değil. Anlamaları gereken şu: kendileri birer iç mihrak konumundalar. Gerçi sağını solunu bile şaşıranların hayatta bir duruş sahibi olması mümkün olmadığından ne tarafa hizmet ettiklerini anlayacağını da sanmam.

Ama Biden çok iyi biliyor kimin ne olduğunu. Erdoğan'ı devirip kukla getirmek istiyor. Siz ne derseniz deyin. Bu millet de neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bu zamana kadar bilinçli bir mücadele verdi. Vermeye de devam edecek. Ekonomik saldırılar olsa da, terör kudursa da, ülkedeki bazı siyasi aktörler bu işe payandalık etse de millet ülkesini savunmaya devam ediyor.