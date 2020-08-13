CHP'nin iki eski genel başkanı arabuluculuk rolüne soyunmuş. İnce ile Kılıçdaroğlu'nun arasını yapacaklarmış. İnce'ye akıl vermişler. "Masayı devirme" demişler.

Kendinizi İnce'nin yerine koyun. Siyasi kariyerleri çırak çıkmakla geçmiş iki isim size tavsiye verse ne ederdiniz? Herhalde aksini yapardınız. Ancak Muharrem İnce'nin ne yapacağına dair henüz elimizde net bir bilgi yok. Bugün ortaya çıkacak. Kaybedenler kulübünün iki ismine mi kulak verecek? Yoksa bir lider özelliği mi sergileyecek?

Geçmiş her zaman geleceği belirlemiyor olabilir ama bize kabaca bir tahmin şansı da sunar. Muharrem İnce'nin bireysel siyaset tarzı üzerinden baktığınızda bu liderlik özelliklerini bulamazsınız. Defalarca geri vites yapmış olması, varsa şayet bir popülaritesi, onu da yavaş yavaş elinden alıyor. Bu zamana kadar her diklendiğinde ardından yan çizdiği için zaten Kılıçdaroğlu da kendisini pek ciddiye almıyor olsa gerek. Yoksa bu kadar tehditkâr ifadeden sonra en azından gizli bir pazarlık denemesi yapardı.

Öyledir. Kredibiliteyi yitirdiğinizde kimse sizi ciddiye almaz. Boş atıp dolu tutmaya çalışanlar hayal kırıklığından kurtulamaz. Hakkınızda "seçim gecesi sarhoş oldu" diye dedikodu çıkaracaklar siz susacaksınız. "Külliye'ye gitti" diyecekler, önce efelenip sonra tekrar susacaksınız. "Çete var" diyeceksiniz, isim vermeyeceksiniz. "Parti kurarım" iması yapıp "Onu ben öyle demedim hareket başlatırıma" çevireceksiniz. Sonra da CHP'de pazarlık şansı arayacaksınız. Yok öyle bedavadan iş. Eğer sağlam bir irade ortaya koyacak cesaretiniz yoksa kusura bakmayın bir dahaki kongrede tuvaletin kapısında bile yer bulamazsınız.

İnce, yine esti ama bu sefer gürlemezse artık intihar etmiş olur. Hem partiden tümüyle dışlanır hem de kendi seçmeni önünde de inandırıcılık sorunu yaşar. İleriki bir tarihte başlatacağı siyasi bir hareket de beklenen meyvesini vermez. Halbuki şartlar onu yeni bir siyasi parti kurmaya doğru itiyor. Şartları değil iç korkusunu dinlemeye devam ederse kaybı da büyük olur. CHP karşısındaki tek pazarlık şansı bu. Yüzde birlik partilere bile öpücük dağıtan Kılıçdaroğlu, parti kurması halinde İnce'yi dışlayamaz. Fakat İnce buna cesaret edecek gibi durmuyor.

İşte zaten CHP siyasetinin temel sorunu da bu. Lider üretememe hali burada da kendini gösteriyor. Şaşırmanın anlamı yok. Defalarca seçimlerde sağdan gelen aday tercih etmeleri bundandır. Öylesine bir kabul halini aldı ki, Kılıçdaroğlu'nun veya bir başka sol ismin adaylığını düşünmek bile saçma geliyor hepimize.

Çok sayıda eski genel başkan var ama toplasan tek bir sağ lider etmiyor. Buna rağmen birbirlerine akıl vermekten de geri kalmıyorlar. Ne demişler? Kendisi himmete muhtaç dede, kaldı ki İnce'ye himmet ede.