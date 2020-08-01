Amerikan başkanlık seçiminin dünya tarihi açısından kritik sonuçları olabilir. Trump veya Biden'ın seçimden galip çıkması Amerika'nın dünya siyasetindeki tutumunu belirleyecek. Sadece Amerikan toplumu için tüm diğer ülkeler için merak konusu. Eğer Trump seçilirse bu zamana kadar takındığı tutumun bir benzerini takınacağını fakat daha da özgür olabileceğini tahmin edebiliriz. Trump'ı öğrendik. Uluslararası olaylara en az müdahil olma fikrinde bir değişim olacak gibi görünmüyor. Küresel düzeni şekillendirmektense yerel ekonomiye güç vermek isteyecektir. Tabii uluslararası sistemdeki ani değişimler Trump'ı özellikle ikinci döneminde yeni yollara sevk edebilir. Mesela oğul Bush da iktidara geldiğinde dünya siyasetine en az karışan Amerikan başkanlarından biri olmayı düşünüyordu fakat tam tersine en gereksiz savaşların altına imza attı. Trump için de benzer bir durum söz konusu olabilir. Fakat normal şartlar altında beklenti bu değil.

Öte taraftan Biden seçilecek olursa Amerikan siyasetinde küreselcilerin daha etkin olacağını da artık hepimiz öğrendik. Fakat küreselci bir Amerika'nın en belirgin aracı askeri gücüdür. Askeri güç kullanmadığı müddetçe sadece uluslararası kurumlar aracılığıyla ve ekonomik yaptırımlarla ikna edici olması çok zor. Çünkü birçok taş yerinden oynadı. Amerika'nın 2010 yılında bıraktığı dünya ile bugünün dünyası arasında oldukça önemli bir fark var. Birçok devlet lideri Amerika'nın uluslararası müdahaleler yapamayacağını düşünüyor. Bu doğru bir okuma da olabilir yanlış da olabilir. Ama sonuçta yaygın kanaat bu. Ve bu kanaat diğer ülkeleri daha cesur olmaya itiyor. Biden seçimden başkan çıksa bile ve Obama benzeri bir stratejiye yönelse bile bu sefer bu stratejinin işlemesi Obama döneminden bile daha zor olacaktır. Amerika zora dayalı ikna gücünü uzun süre göz ardı etmesi nedeniyle büyük bir kayıp yaşadı.

Fakat durum her ne olursa olsun Biden'ın seçilmesi özellikle Türkiye gibi kendi yolunu bulmaya çalışan ülkeler için daha az tercih edilir bir durumdur.

Her zaman söylemeye çalışıyoruz. Dünyanın diğer ülkeleri için Amerikan başkanlarının iyisi olmaz. Genelde daha az kötüsüne bakmak lazım. Bu açıdan Trump'ın Türkiye için daha az kötü bir seçenek olduğu ortada. Barış Pınarı Harekâtı sırasında bunu gördük. Obama veya Biden gibi bir başkan olsaydı Amerika'yı sınırımızdan uzaklaştırmak çok daha zor olurdu. Bu nedenle Trump hala Türkiye için kötünün iyisidir.