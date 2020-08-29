Yakalanan PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti! Dehşete düşüren ifadeler

İstanbul Başakşehir'de kaldığı ikamette yakalanan ve PKK adına Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, PKK Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu Gurkin Muhammet B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bir adreste ağabeyinin yanında kaldığı veya saklandığına dair bilgi üzerine harekete geçildiği kaydedildi.



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Şüphelinin işe gitmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındığı, ikamette yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Gurkin Muhammet B.'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede Muhammet A. isimli yabancı kimlik numaralı şahsın bilgilerinin yer aldığı ancak şüphelinin fotoğrafının yapıştırıldığı geçici koruma kimlik belgesi fotoğrafının bulunduğu anlaşıldı.

İŞKENCE GÖRÜP SÖZDE HAPİSLERİNE ATMIŞLAR

Gurkin Muhammet B. ifadesinde, Suriye Şam'da dünyaya geldiğini, Türkiye'ye iki defa kaçak yollardan giriş yaptığını, 2017 yılında PKK/YPG silahlı terör örgütünde 3 ay süre ile kaldığını, terör örgütüne kendi isteği ile gitmediğini belirtti. İki kez örgüte katılması konusunda çağrıldığını, gitmeyince örgüt mensuplarının 3 kez gelerek kendisini hapse attıklarını, işkence yaptıklarını, hapisten çıktığı gün örgüte katılması için kız kardeşini rehin aldıklarını, mecburen örgüte katıldığını anlattı.

ABİSİ DE TEHDİTLE ÖRGÜTE KATILMIŞ

3 aylık dönem içerisinde 15 gün silah kullanma ve siyasi konularda eğitim aldığını, sonraki süreçte motorlu araç tamircisi olması nedeniyle terör örgütüne ait araçları temin ettiğini, 5 gün çalışıp 5 gün evde kaldıklarını ifade etti. Bu süreçte terör örgütünden kaçtığını Afrin'de bir evde bir ay kadar saklandığını, Türk ordusu Afrin'e gelince saklandığı yerden çıktığını, erkek kardeşi Halil'in de kız kardeşleri kaçırılmak ve tehdit edilmek suretiyle terör örgütüne katıldığını, terör örgütünde bulunduğu süre içerisinde kendisine bir adet tüfek, 4 şarjör ve 2 adet el bombası verdiklerini, bu silahları hiç kullanmadığını ileri sürdü.

"ÖRGÜT 'AFRİN'E DÖN SAVAŞ' DEDİ"

Terör örgütü içerisinde kendisine 'Delil' kod adının verildiğini, belgesinin terör örgütüne katıldığı 2017 yılında Cinderes'te bulunan PKK/YPG terör örgütüne ait asayiş karakolunda doldurulduğunu, belgedeki parmak izinin kendisine ait olduğunu anlattı. Terör örgütü içerisinde yer alan 'Baki' kod adlı teröristin messenger üzerinden kendisine sesli mesaj göndererek Afrin'e dönüp PKK/YPG adına ÖSO ile savaşmasını, duvarlarına örgütsel sloganlar yazmasını ve örgüt adına zeytinyağlarına el koymasını istediğini ifade etti. Bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü.

Savcılıkça, "Şüphelinin PKK/YPG silahlı terör örgütünde silahlı ve siyasi eğitim alması, kendisine silah ve mühimmat verilmesi, terör örgütü içerisinde 'Delil' kod adını kullanması, tercümesi yapılan

terör örgütüne katıldığında tanzim edilen belge içeriğinde gözüken; Rojava'da idari işlerde çalıştığına, savaşmaya hazır olduğuna dair beyan ve kabulü ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında şüphelinin Silahlı Terör Örgütüne organik bağ ile bağlanarak çeşitlilik ve süreklilik gösteren eylemlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmakta" denildi.

Tutuklanna şüphelinin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



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