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Son dakika: Çok sayıda adrese aynı anda girdiler! ’nün Akademisyen Yapılanması’na operasyon...

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’na ( / PDY) yönelik İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 71 şüphelinin yakalanabilmesi için çok sayıda adrese aynı anda baskın yapıldı ve şüpheliler gözaltına alınmaya başlandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 25.9.2020 07:21 ABONE OL
Son dakika: Çok sayıda adrese aynı anda girdiler! FETÖ’nün Akademisyen Yapılanması’na operasyon...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ / PDY) yönelik İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 71 şüphelinin yakalanabilmesi için çok sayıda adrese aynı anda baskın yapıldı ve şüpheliler gözaltına alınmaya başlandı. Operasyon FETÖ'nün Akademisyen Yapılaması'na yönelik yapıldı. Operasyon düzenlenen adreslerin arasında FETÖ üyelerinin saklandıkları bazı gizli "Gaybubet Evleri" de bulunuyor. Polisler adreslerde aramaları sürdürüyor.

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Son dakika: Çok sayıda adrese aynı anda girdiler! FETÖ’nün Akademisyen Yapılanması’na operasyon...
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