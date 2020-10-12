PKK'lı terörist yıllar sonra itiraf etti! 2. bomba için askerin gelmesini bekledik

7. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Temmuz 2015'te yolcu treninin Saray ilçesine Keçikayası bölgesinden geçişi esnasında tren raylarına döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 makinistin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren "Bahoz" kod adlı PKK'lı terörist D.K'ye "nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddelerin izin bulundurulması" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından verdiği 53 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı.



"KADIN VE ÇOCUKLARI KULLANDIK"

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı gerekçeli kararda, terör örgütünün 2000'li yılların başından itibaren özellikle gençleri, kadınları ve çocukları kitlesel eylemler yoluyla kullandığı vurgulandı.

Terör örgütünün istismarcı bir karakterinin olduğu ve istismar edilen grupların başında kadınlarla çocukların geldiği bildirilen kararda, "özgürleşme" vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınların, siyasi ve silahlı eylemlerde, intihar saldırılarında, propaganda faaliyetlerinde, kitlesel eylemlerde, bilgi toplamada, eleman temini faaliyetlerinde kullanıldığı aktarıldı.



TEK TEK İTİRAF ETTİ

Kararda, terör örgütü tarafından kullanılan ikinci grubun ise çocuklar olduğuna işaret edilerek, örgütün "gençlik yapılanması" aracılığıyla 18 yaşından küçük çocukları kandırarak şiddet içerikli sokak eylemlerinde, eylem hedeflerinin keşfinde ve istihbarat faaliyetlerinde kullandığı aktarıldı.

PKK'nın "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle anayasada belirtilen "Cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen kararda, bu amaç için birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği anlatıldı.

"SALDIRININ ARDINDAN ASKERLERİN GELMESİNİ BEKLEDİK"

Mahkemede savunma yapan sanık, söz konusu saldırıyı başka bir örgüt mensubuyla gerçekleştirdiklerini belirterek ifadesinde şunları söyledi:

"Suçta kullanılan bombayı örgütün Saray ilçesinde bulunan cephaneliğinden temin ettim. Daha sonra Keçikayası bölgesinde örgüt tarafından tren raylarına bomba döşeyip treni patlatma talimatı almıştım. Amacımız treni patlatıp, askerleri bu bölgeye çekmekti. Tren geçerken bombayı patlattık. Daha sonra kayalıklara çıkarak askerlerin gelmesini bekledik ancak askerler gelmeyince bizim planımız boşa çıktı. Olay yerinden ayrıldım. Yanımda olan 'Eriş' adlı örgüt mensubu ile işledik ancak bu örgüt üyesi bu olaydan birkaç ay sonra Van'da öldü."

88 METRE KABLO DÖŞENMİŞ

31 Temmuz 2015'te 1521 sefer sayılı Tahran-Ankara seferini yapan Trans Asya yolcu treninin geçişi esnasında rayın üzerine terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca el yapımı patlayıcı konularak infilak ettirildiği belirtilen kararda, patlama sonucu trenin lokomotif kısmında ve lokomotiften sonraki üç vagonun altında kalan raylar ile yürüme takımlarında hasar oluştuğu, ilk dört vagonunun patlamanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.

Trende maddi hasar oluştuğu, makinistlerin yaralandığı vurgulanan kararda, trenin kuzeyinde bulunan kayalık alana 88 metre kablo çekildiği, patlamanın bu noktadan uzaktan komutalı olarak yapıldığı, patlama noktasında 2 metre çapında ve 120 santimetre derinliğinde çukurun oluştuğu bilgisine yer verildi.

2 YIL ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Sanık, 21 Mayıs 2016'da Van Valiliği yakınlarındaki Beşyol Meydanı'nda saldırı hazırlığındayken yakalanmış ve üzerinde 2 el bombası ile "Glock" marka tabanca bulunmuştu.

21 Eylül 2015'te 13 askerin yaralandığı askeri konvoy ve Bebleşin Jandarma Karakoluna yönelik bombalı saldırıya katıldığı belirlenen terörist D.K, yargılandığı davada 2 yıl önce "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "ruhsatsız tabanca ve mermileri taşımak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 206 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Son Dakika Haberi: PKK/YPG gözünü Suriyeli çocuklara dikti! Öldürülen teröristlerin yerini doldurmak için... Son dakika: PKK/YPG’nin kirli algı operasyonu çöktü! Türkiye yalanladı katil Esad itiraf etti Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangınları PKK bağlantılı örgüt üstlendi! CHP VE HDP teröre tek bir kelime etmedi Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı 28 Eylül'de duyurmuştu! Kanlı terör örgütü PKK'dan bir ay sonra itiraf geldi.