İşbirliğimiz güçleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası, Erdoğan'a Zelenskiy tarafından Ukrayna Devlet Nişanı verildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında savunma sanayii projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. Türkiye-Ukrayna Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12. Dönem Toplantısı Protokolü de Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar ile Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko arasında imzalandı.

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Şubat ayında Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin 8. toplantısı vesilesiyle Kiev'i ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

Arayı fazla açmadan Sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır. İşbirliğimiz savunma sanayiinden eğitim işbirliğine, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari işbirliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi de teyit ettik.

Malum Kiev'i ziyaretimizde de ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Bu doğrultuda serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirmek hususunda Sayın Zelenskiy ile hemfikiriz.

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Küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor.

Görüşmelerimizde belirttiğim gibi, salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır.

Güvenlik alanındaki işbirliğimizi güçlendirme ve suçluların karşılıklı iadeleri yönünde atılabilecek ilave adımları da ele aldık. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eş güdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız.

Türkiye, Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecektir. Soydaşlarımız için konut inşası projesi ve Kiev'de cami inşası projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.







KIRIM'DA İŞGAL SON BULMALI

Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından imzalanan ortak bildiride de şu ifadeler yer aldı:

Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin işgalinin son bulması, ayrıca Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki bazı alanlarda Ukrayna'nın kontrolünün yeniden tesisine yönelik çabaların sürdürülmesi yönündeki fikir birliğimizi teyit ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik perspektifini desteklediğini ve Ukrayna'nın "Güçlendirilmiş Fırsatlar Ortağı" olarak tanınmasını memnuniyetle karşıladığının altını çiziyoruz.

Ukrayna ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını önemli bulduğumuzu kaydediyoruz.

Ukrayna'daki "Büyük İnşaat" programının sağladığı fırsatları dikkate alarak, Türk şirketlerinin Ukrayna'daki, altyapı başta olmak üzere, projelerin uygulanmasındaki payının artırılması yönündeki işbirliğimizi sürdürüyoruz.

Kültürel ve insani işbirliğini derinleştirecek, ilişkileri daha da geliştirecek olan "Türkiye'de Ukrayna Yılı" ve "Ukrayna'da Türkiye Yılı" ilan edilmesine yönelik çalışmaları yürütme kararı aldığımızı kaydediyoruz.



TRUDEAU İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile yemek programı sırasında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Erdoğan, Azerbaycan'ın karşı harekâtını kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti. Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa bir süre konuştu.



FIRST LADY'LERDEN DOLMABAHÇE GEZİSİ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'ya Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirdi



PATRİKHANE'YE ZİYARET

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Patrik Bartholomeos ile görüştü.

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