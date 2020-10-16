Son dakika! Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak açıklama | Video
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kameralar karşısında geçti. İki lider ortak açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" dedi.