Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştireceği baş başa görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.