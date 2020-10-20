İhracı istenen İYİ Parti Milletvekili Özdağ: Bir yere gitmiyorum

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza vermesiyle ilgili açıklamada bulundu.

İYİ Parti'li Ümit Özdağ'dan flaş itiraf! "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'cüdür!" | Video

OLANLARI SADECE İZLİYORUM

Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.

GENEL BAŞKANIN YETKİSİNDE

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda "oy verilmeyecekler" listesinden ismi bulunan milletvekillerinden İsmail Koncuk, yetkinin Meral Akşener ve divanda olduğunu belirterek, "Divana gelir, Genel Başkan değerlendirir. Bir soruşturmaya dönüşmesi için Genel Başkanın Merkez Disiplin Kuruluna yönlendirmesi lazım" dedi.

İYİ PARTİLİ ÖZDAĞ: KARS'TA MHP'Yİ DESTEKLEMEK İÇİN AKŞENER'İ ÜÇ KEZ ARADIM AMA YANAŞMADI HDP KAZANDI

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, yerel seçimler sürecinde Kars'ta MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını ancak başarılı olamadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Özdağ, konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'i üç kez aradığını belirterek 'MHP orada 1200 oyla kaybetti. Biz 900 oy almıştık' ifadelerini kullandı.