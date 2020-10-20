Son dakika haberler: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Ümit Özdağ'a çok sert FETÖ yanıtı: Büyük bir yalancı...

İYİ Parti'de kılıçlar çekildi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, dün akşam bir özel televizyon kanalında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülük ile suçladı. Açıklamanın ardından Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'a çok sert tepki gösterdi, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İstanbul'daki ilçe başkanları bir dilekçe hazırlayarak, Özdağ'ın ihracını istedi. Gözler Genel Başkan Akşener'e çevrilmişti. Akşener, parti grup toplantısı için TBMM'ye geldiğinde karşısında medya mensuplarını buldu.

AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Akşener, önce yanıt vermek istemedi, ısrarlı sorular sonrası ise Özdağ'a çok sert çıktı. Akşener, partisine bir saldırı olduğunu iddia etti, "Milletvekili hür iradeleriyle fikirlerini belirtmeleri partimiz için çok önemli. Şimdi ilginç olanı ölçü kaçsa da bu fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Bunu söyleyen çok büyük bir yalancıdır. Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

"UYARIMI YAPTIM VE TEKRARLADIM"

Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cü ise, bu arada FETÖ ile ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım" ifadelerini kullandı.

"MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyen Özdağ, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" ifadelerini kullandı.

BUĞRA KAVUNCU İDDİALARA YANIT VERDİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kavuncu, "'Ben programı maalesef büyük bir üzüntü ve öfkeyle takip ettim. Yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Allah başkasına itiraf atmaktan bizi saklasın. İddia makamı iddiasını ispat etmekle yükümlü. Benim olduğum dönemde Kazakistan Türk iş adamları derneğinin FETÖ'cü olduğuna dair bir şey yoktu." dedi.

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