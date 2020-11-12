Muhabbet kuşu cinsleri: Muhabbet kuşu türleri, renkleri, özellikleri ve isimleri nelerdir?

Muhabbet kuşu, dünya çapında evcilleştirilen cennet papağanı ile beraber iki papağan türünden bir tanesidir. Diğer adı ile kafes kuşu olarak bilinir. Muhabbet kuşunun evcilleştirme süreci 1850'lere kadar dayanan bir konudur. Albino, mavi renkli, tarçın renkli, düz kanatlı, ibikli, siyah, gri kanatlı, opal, alaca, pullu ve mor renkli gibi birçok türleri vardır. Muhabbet kuşları ayrıca zeki ve sosyal hayvanlar olarak bilinir. Muhabbet kuşu türleri renkleri ve isimleri nelerdir? İşte muhabbet kuşları özellikleri…
MUHABBET KUŞU CİNSLERİ
Muhabbet kuşları renk, şekil ve tüy bakımından farklı cinsleri bulunmaktadır. Genellikle evde muhabbet kuşu beslemek isteyenler bu türlere dikkat ederek bir muhabbet kuşu sahibi olmalıdırlar. Her muhabbet kuşunun bakımı da farklı olabiliyor. Beslenme şekilleri de farklılık gösterebiliyor. İşte muhabbet kuşu türleri:
LUTİNO MUHABBET KUŞU
Lutino muhabbet kuşu rengi sarıdır. Gövdesi, kafası sarı renktedir. Gözleri ise kırmızıdır. Diğer kuş tüylerine göre farklı olarak turuncu gagaya sahiptir. Erkek ya da dişi olduğunu ayırt etmek için çene rengine bakılır. Pembe ya da mor ise erkek, kahverengi ise dişi olarak ayırt edilir.
MUHABBET KUŞU RENKLERİ
Muhabbet kuşları farklı renklere sahiptir. İki gruba ayırmak gerekirse birincisi; beyaz-bazlı renkler (mavi, leylak, mor, gri, gri & beyaz), ikincisi ise sarı-bazlı (yeşil, zeytin yeşili, gri yeşil, sarı) renklerden oluşmaktadır. 32 farklı muhabbet kuşu renk mutasyonu bulunmuştur. Bu sayede yüzlerce farklı kombinasyonda ve renkte yeni muhabbet kuşu üretimi yapılabilmektedir.
MUHABBET KUŞU ÖZELLİKLERİ
Muhabbet kuşu yavrusu ne kadar sürede büyür? Sorusun yanıtı ise genel olarak 6-12 ay süre içerisindedir.
KONUŞAN MUHABBET KUŞLARI
Muhabbet kuşları arasında erkek muhabbet kuşları en iyi bilinir. Dişi muhabbet kuşları da konuşma yetisine sahiptir ama erkek kuşlar kadar çok konuşamazlar.
MUHABBET KUŞU DİŞİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Dişi muhabbet kuşu ile erkek muhabbet kuşunu ayırt etmenin yolu vardır. Erkek muhabbet kuşunda; cere rengi mor, parlak mavi ve pembedir. Burun delikleri ise etrafında çok hafif beyazlıklar olur. Dişi muhabbet kuşunda; cere rengi sarımsı veya koyu kahverengi, kirli beyaz ve açık beyaz renklerinde olur.Evde beslenen küçük köpek cinsleri çeşitleri: Küçük köpek ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir? Büyümeyen köpek cinsleri, türleri ile özellikleri ve bakımları: Büyümeyen köpek cinsleri nelerdir? Köpek cinsleri isimleri: Köpek türleri, ırkları ve özellikleri nelerdir? Dünyadaki kedi cinsleri çeşitleri: Kedi ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir?