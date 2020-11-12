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: Muhabbet kuşu türleri, renkleri, özellikleri ve isimleri nelerdir?

Evde bakılan hayvan türlerinden bir tanesi de muhabbet kuşlarıdır. Papağan türleri içerisinde yer alan evcil bir kuş olarak tanımlanmaktadır. Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan tek tür olarak da bilinir. Muhabbet kuşları hem renkleri hem de çıkardıkları seslerle kendilerini çekici kıldıkları için dünya genelinde evcil hayvan olarak bakılmaktadır. Türlerine göre de birçok farklı muhabbet kuşu bulunmaktadır. Muhabbet kuşu türleri renkleri ve isimleri nelerdir? Merak edilenleri hazırladık. İşte

Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:31 Son Güncelleme: 12.11.2020 11:31 ABONE OL
Muhabbet kuşu cinsleri: Muhabbet kuşu türleri, renkleri, özellikleri ve isimleri nelerdir?

Muhabbet kuşu, dünya çapında evcilleştirilen cennet papağanı ile beraber iki papağan türünden bir tanesidir. Diğer adı ile kafes kuşu olarak bilinir. Muhabbet kuşunun evcilleştirme süreci 1850'lere kadar dayanan bir konudur. Albino, mavi renkli, tarçın renkli, düz kanatlı, ibikli, siyah, gri kanatlı, opal, alaca, pullu ve mor renkli gibi birçok türleri vardır. Muhabbet kuşları ayrıca zeki ve sosyal hayvanlar olarak bilinir. Muhabbet kuşu türleri renkleri ve isimleri nelerdir? İşte muhabbet kuşları özellikleri…

MUHABBET KUŞU CİNSLERİ

Muhabbet kuşları renk, şekil ve tüy bakımından farklı cinsleri bulunmaktadır. Genellikle evde muhabbet kuşu beslemek isteyenler bu türlere dikkat ederek bir muhabbet kuşu sahibi olmalıdırlar. Her muhabbet kuşunun bakımı da farklı olabiliyor. Beslenme şekilleri de farklılık gösterebiliyor. İşte muhabbet kuşu türleri:

  • Açık yeşil muhabbet kuşu
  • Jumbo, Show, Şov (İngiliz-Hollanda) muhabbet kuşu
  • Albino (beyaz) muhabbet kuşu
  • Lutino muhabbet kuşu
  • Gri kanatlı gök mavisi muhabbet kuşu
  • Gri muhabbet kuşu
  • Pakistan (Patagonya) muhabbet kuşu
  • Çekoslavak (Çekoslovak) muhabbet kuşu
  • Opal dominant benekli muhabbet kuşu
  • Payetli açık yeşil muhabbet kuşu
  • Resesif benekli mor muhabbet kuşu
  • Tepeli opal kobatlı muhabbet kuşu

LUTİNO MUHABBET KUŞU

Lutino muhabbet kuşu rengi sarıdır. Gövdesi, kafası sarı renktedir. Gözleri ise kırmızıdır. Diğer kuş tüylerine göre farklı olarak turuncu gagaya sahiptir. Erkek ya da dişi olduğunu ayırt etmek için çene rengine bakılır. Pembe ya da mor ise erkek, kahverengi ise dişi olarak ayırt edilir.

MUHABBET KUŞU RENKLERİ

Muhabbet kuşları farklı renklere sahiptir. İki gruba ayırmak gerekirse birincisi; beyaz-bazlı renkler (mavi, leylak, mor, gri, gri & beyaz), ikincisi ise sarı-bazlı (yeşil, zeytin yeşili, gri yeşil, sarı) renklerden oluşmaktadır. 32 farklı muhabbet kuşu renk mutasyonu bulunmuştur. Bu sayede yüzlerce farklı kombinasyonda ve renkte yeni muhabbet kuşu üretimi yapılabilmektedir.

MUHABBET KUŞU ÖZELLİKLERİ

  • Ömürleri ortalama 15 yıldır.
  • Evcil olarak beslenebilirler.
  • Ortalama 18 cm uzunluğunda, 30-40 gram ağırlığındadırlar.
  • Altı aylıktan daha büyük muhabbet kuşlarını ayırt etmek daha kolaydır.
  • Erkekler genelde mutlu, dışa dönüktür.
  • Dişiler genelde baskın ve sosyal açıdan hoşgörüsüzdür.
  • Erkekler konuşkanlar, dişiler konuşmayı pek sevmezler.
  • Evcil olmayanlar kuru, filizlenmiş veya ıslak tohumlarla beslenirler.
  • 18 ile 21 gün kuluçka süreleri vardır.

Muhabbet kuşu yavrusu ne kadar sürede büyür? Sorusun yanıtı ise genel olarak 6-12 ay süre içerisindedir.

KONUŞAN MUHABBET KUŞLARI

Muhabbet kuşları arasında erkek muhabbet kuşları en iyi bilinir. Dişi muhabbet kuşları da konuşma yetisine sahiptir ama erkek kuşlar kadar çok konuşamazlar.

  • Açık yeşil muhabbet kuşu
  • Gri kanatlı gök mavisi muhabbet kuşu

MUHABBET KUŞU DİŞİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Dişi muhabbet kuşu ile erkek muhabbet kuşunu ayırt etmenin yolu vardır. Erkek muhabbet kuşunda; cere rengi mor, parlak mavi ve pembedir. Burun delikleri ise etrafında çok hafif beyazlıklar olur. Dişi muhabbet kuşunda; cere rengi sarımsı veya koyu kahverengi, kirli beyaz ve açık beyaz renklerinde olur.

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Muhabbet kuşu cinsleri: Muhabbet kuşu türleri, renkleri, özellikleri ve isimleri nelerdir?
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