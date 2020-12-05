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'li Vekil, cinsel saldırıdan ceza aldı

Eski Milletvekili Şahin’in, evli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. Şahin’in istismar ve cinsel AK PARTI GRUP sömürü vakaları ile ilgili araştırma önergesinde imzası bulunuyordu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 5.12.2020 ABONE OL
CHP'li Vekil, cinsel saldırıdan ceza aldı

CHP'de taciz olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. İddiaya göre; 21 Temmuz 2017'de bir düğünde eski CHP Tokat Milletvekili Feramüz Şahin, evli kadın A.İ.'ye tavla oynamak istediğini belirterek "Kazanırsan sana ev, araba ne istersen alırım. Kazanırsam benim isteğimi karşılayabilecek misin?" dedi. Bunun üzerine A.İ. Şahin'in yanından uzaklaştı. Bir süre sonra Şahin, fotoğraf çekimi esnasında A.İ.'ye cinsel saldırıda bulundu. Ardından taciz içerikli mesajlar gönderdi. A.İ.'nin Şahin'e açtığı davada Erbaa 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Şahin'i 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından ceza 5 yıla düşürüldü. Şahin'in istismar ve cinsel sömürü vakaları ile ilgili araştırma önergesinde imzası bulunuyor.

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CHP'li Vekil, cinsel saldırıdan ceza aldı
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