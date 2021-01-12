WhatsApp sözleşmesi sonrası milyonlarca kullanıcı bunu merak ediyor! Hangi mesajlaşma uygulaması ne özelliğe sahip?

BiP'in verileri Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. BiP'te mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor.

HANGİ UYGULAMA HANGİ ÖZELLİĞE SAHİP?

BİP'TE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

BiP'teki yedekleme ayarı açılmadıysa mesajlar sistemlerde karşı tarafa iletilene kadar şifrelenerek geçici bir süre saklanıyor ve mesaj iletildikten sonra sistemlerden tamamen siliniyor. Kullanıcı yedekleme ayarını açarsa paylaşımlar veri merkezlerinde şifrelenerek saklanıyor.

BiP, rakiplerinde olmayan üstün özellikler ile global mecralarda rekabet ederken, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun geliştirilen özellikleriyle de öne çıkıyor. Örneğin, keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.