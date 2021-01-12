WhatsApp sözleşmesi sonrası milyonlarca kullanıcı bunu merak ediyor! Hangi mesajlaşma uygulaması ne özelliğe sahip?

WhatsApp'ın skandal gizlilik sözleşmesinin ardından Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu peş peşe harekete geçti. Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.
WhatsApp'ın kararı sonrası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören BiP kullanıcılarına sunduğu farklı uygulama ve özellikler ile ön plana çıktı. Dün yapılan açıklamada, BİP'e son 3 günde 4,6 milyondan fazla yeni kullanıcı katıldığı bildirildi.
Turkcell açıklamasına göre, birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında öne çıkan BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor.
BiP'in verileri Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. BiP'te mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor.
HANGİ UYGULAMA HANGİ ÖZELLİĞE SAHİP?
BİP'TE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?
BiP'teki yedekleme ayarı açılmadıysa mesajlar sistemlerde karşı tarafa iletilene kadar şifrelenerek geçici bir süre saklanıyor ve mesaj iletildikten sonra sistemlerden tamamen siliniyor. Kullanıcı yedekleme ayarını açarsa paylaşımlar veri merkezlerinde şifrelenerek saklanıyor.
BiP, rakiplerinde olmayan üstün özellikler ile global mecralarda rekabet ederken, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun geliştirilen özellikleriyle de öne çıkıyor. Örneğin, keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.
BiP uygulamasının Acil Durum özelliği ile kullanıcılar afet durumlarında, durum bilgilerini ve konumlarını network kesintisi olsa bile tek tuşla hem BiP üzerinden ile kesintisiz iletişim sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi mümkün kılıyor. BiP, kullanıcılarının gelen mesajları çevrilmiş olarak görüntülemelerini sağlıyor ve gönderdikleri mesajları anlık olarak çeviriyor. BiP'e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.
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