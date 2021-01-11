Son dakika haberi: WhatsApp'ın sözleşme dayatmasına "dur" dendi! Milyonlar BİP'e akın etti

Tüm bu gelişmiş özelliklerin yanı sıra BiP uygulaması, Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor.

106 FARKLI DİLDE SOHBET ETMEYİ SAĞLIYOR

Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı.

Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları, bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.