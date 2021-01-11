Son dakika haberi: WhatsApp'ın sözleşme dayatmasına "dur" dendi! Milyonlar BİP'e akın etti

Son dakika haberi: Tüm operatör kullanıcılarına açık Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 binden fazla arttı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kişisel veri güvenliğini sağlamanın yanı sıra birçok yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan BiP'e olan ilgi her geçen gün artıyor.
DEVLET KURUMLARI BİP'E GEÇİYOR
Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet kurumları da yerli uygulama BİP'e geçme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekerek, WhatsApp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BİP ve Dedi'ye geçmeye çağırdı.
OKULLAR VE VELİLER WHATSAPP'IN YERİNE 'BİP' DEDİ
WhatsApp uygulamasıyla kişisel veri paylaşımı yapmak istemeyen okullar ile veliler de hızla BiP uygulamasına geçiyor. Sınıflar arası bilgi paylaşımı yapmak için WhatsApp grupları kuran velilerden, sınıf annesi Selma Hızlan, "Bugüne kadar hep WhatsApp'ta kurduğumuz gruplar üzerinden dersleri, ödevleri, duyuruları paylaşıyorduk. Ama bilgi paylaşımını mecbur bırakınca biz de BiP'e geçmeye karar verdik. Yerli olanı seçmek en doğru tercih olur diye düşündük" dedi.
İŞTE BİP'İN ÖZELLİKLERİ
Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor.
BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor. HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkanı da sağlayan BiP'te gece modu, kişiselleştirilmiş menü gibi farklı özellikler de yer alıyor. BiP'in fark yaratan yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. BiP'e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde gönderilen mesajlar, seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.
Tüm bu gelişmiş özelliklerin yanı sıra BiP uygulaması, Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor.
106 FARKLI DİLDE SOHBET ETMEYİ SAĞLIYOR
Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı.
Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları, bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.